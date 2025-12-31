Más de 50 mil pasajeros se movilizan por la terminal de transportes de Manizales

Manizales

Desde la Terminal terrestre reportan una alta afluencia de pasajeros que buscan desplazarse a sus destinos para despedir el año nuevo y para participar de la Feria de Manizales.

Los viajeros se dirigen principalmente hacia el oriente del país, el propio departamento de Caldas, la región del norte, la ciudad de Medellín y la ciudad de Cali. Estos son, sin duda, los corredores con mayor demanda y los movimientos más fuertes que se observan en la operación de la terminal.

Cifras de pasajeros de fin de año

La coyuntura actual es particularmente significativa, pues la celebración de fin de año y la llegada del nuevo se empalman con el inicio de la tradicional Feria de Manizales.

La terminal ha proyectado un ambicioso plan de movilización que espera mantener la dinámica de los días precedentes. "La meta es alcanzar el ingreso de aproximadamente 4100 vehículos y movilizar alrededor de 50 000 pasajeros durante este periodo crucial de transición de año", destacó el gerente de la terminal terrestre en Manizales, Bernardo Ocampo.

Según el balance preliminar, estas cifras se han ido cumpliendo satisfactoriamente desde el inicio del fin de semana, consolidando el optimismo de la administración de la terminal.

Solo en la jornada de ayer se registró un movimiento significativo: salieron cerca de 900 vehículos transportando alrededor de 11 000 pasajeros, mientras que el ingreso fue de unos 600 vehículos y 8 000 pasajeros.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el alto volumen de pasajeros, es imperativo que los ciudadanos que planean viajar sigan una serie de recomendaciones para evitar contratiempos:

Planificación del viaje: La primera y más importante recomendación es la planificación anticipada. Se exhorta a los viajeros a informarse sobre los horarios de las rutas a través de los canales oficiales de la terminal y de las empresas transportadoras. “Es crucial tener en cuenta que hoy, siendo 31 de diciembre, es probable que muchas empresas limiten su operación y los despachos se realicen solo hasta ciertas horas de la tarde o noche”, dijo el gerente de la entidad. Políticas de traslado: Dentro de la planificación, los pasajeros deben informarse y acatar las políticas de la empresa en temas sensibles como el traslado de mascotas, las regulaciones sobre equipajes y los requisitos especiales para el traslado de menores de edad. Seguridad y Vigilancia: La terminal opera en estrecha colaboración con la Policía Nacional y la Policía Metropolitana. Documentación en Regla: Es fundamental que los viajeros porten consigo y cuiden sus documentos de identidad y pases de viaje. Aunque Manizales no ha registrado situaciones adversas de gran magnitud, la precaución nunca está de más en centros de alta concentración de personas.

Estado de las Vías en Caldas

Un factor positivo para los viajeros es el estado actual de las vías en el departamento de Caldas. El reporte de la terminal indica que las condiciones climáticas han sido favorables en la región, lo que ha minimizado los contratiempos en la red vial.

“Hasta el momento, no se han reportado situaciones de carreteras en mal estado ni despachos anormales”, dijo el gerente de la terminal.