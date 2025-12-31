Conozca el pico y placa en la vía Manizales - Murillo y acceso al Parque de los nevados

Manizales

Desde la Gobernación de Caldas anuncian que implementarán durante enero de 2026 la medida de pico y placa ambiental en la vía que comunica a Manizales con el municipio de Murillo y el acceso al Parque Nacional Natural Los Nevados.

La administración departamental destaca que esto se hace como parte del cumplimiento a la sentencia STL-1076 de 2020 y con el objetivo de proteger uno de los ecosistemas más importantes del país, por lo que han ssocializado con la comunidad la forma en que operará esta restricción vehicular, que aplicará únicamente los fines de semana y los fines de semana con lunes festivo.

Le puede interesar: ¿Cómo están los precios de los productos en la plaza de Mercado de Manizales?

Fechas y restricciones para los vehículos

3 y 4 de enero: podrán circular los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

podrán circular los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). 10, 11 y 12 de enero (puente festivo): podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en 0, 1 y 2.

podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en 0, 1 y 2. 17 y 18 de enero: se permitirá el tránsito de vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

se permitirá el tránsito de vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). 24 y 25 de enero: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

El jefe de la Unidad de Tránsito Departamental, Daniel Enrique Fuentes Betancurt, aclaró que la medida no aplicará para los festivos que caen entre semana, por lo que el próximo 1 de enero no habrá restricción para la circulación vehicular.

Le puede interesar: Se declara desierto el proceso de licitación de interventoría del Aeropuerto del Café

Un llamado al turismo responsable

Desde la Secretaría de Medio Ambiente reiteran el llamado a los visitantes para practicar un turismo responsable.

Paola Andrea Loaiza Cruz, líder de dicha dependencia, invitó a “valorar el patrimonio natural y a fomentar una verdadera reconciliación con la Madre Tierra a través del turismo de contemplación”.