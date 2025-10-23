El concierto principal de la Feria de Manizales 2026 promete una noche inolvidable

El Estadio Palogrande será el escenario de una de las noches más esperadas de la Feria de Manizales, el concierto que reunirá a grandes figuras de la música nacional y latinoamericana, el cual se realizará en la fecha del 10 de enero del año 2026.

Por primera vez, el evento estará bajo la producción de Páramo Presenta, la empresa responsable de festivales como Estéreo Picnic, Cordillera y Baum, marcando un nuevo capítulo en la historia de esta tradicional celebración que por más de seis décadas ha sido símbolo del arte, la alegría y la identidad del país.

El cartel está encabezado por Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton, artistas que prometen una velada para cantar, bailar y celebrar el orgullo por lo nuestro.

Las entradas estarán disponibles desde el 23 de octubre a través de www.ticketmaster.co.