Caballistas garantizan protocolos de seguridad para el desfile a caballo en la Feria de Manizales

Manizales

La Asociación Caldense de Caballistas (Asdecaldas) confirmó en Caracol Radio que avanza en el ajuste de sus protocolos para dar cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por una juez, las cuales exigen pruebas de alcoholemia a participantes y acciones que garanticen el bienestar de los equinos durante el tradicional desfile a caballo de la Feria de Manizales.

Rafael Giraldo Gaviria, presidente de Asdecaldas, en entrevista con esta casa radial, explicó que las medidas judiciales han sido recibidas de manera positiva, pues permiten fortalecer y reglamentar aspectos que en años anteriores no estaban claramente definidos, especialmente en lo relacionado con el consumo de alcohol y la protección animal.

“El fallo que da la juez nos sirve mucho porque nos ayuda a reglamentar cosas que estaban en como en gris. Es el tema de del consumo de alcohol que no está prohibido, hay que hacer unas pruebas de alcoholemia a algunos participantes y también nos complementa todo el trabajo que venimos haciendo para el bienestar animal”, destacó el caballista.

A la fecha, cerca de mil caballistas se encuentran inscritos, dentro de un cupo máximo de 1.900 participantes establecido por la organización, con el fin de garantizar un mejor control logístico, reducir el impacto sobre la ciudad y proteger a los animales.

Es de destacar que la Alcaldía de Manizales emite una circular con varias medidas restrictivas y condiciones para la realización del evento que son concertadas con los organizadores para su desarrollo, garantizando la seguridad de los caballistas y de los equinos.

Le puede interesar: Realizarán prueba de alcoholemia a los participantes de la cabalgata de la Feria de Manizales

Pruebas de alcoholemia y control al consumo de licor

De acuerdo con Rafael Giraldo, las pruebas de alcoholemia se realizarán de manera aleatoria, tal como se implementó en el año 2025 y según lo acordado con la Alcaldía de Manizales, lo cual garantizó que se presentaran inconvenientes.

Aclaró que: “la organización no vende bebidas alcohólicas y que se cuenta con vallas durante todo el recorrido del desfile, también logística y controles para evitar la comercialización de licor en el recorrido oficial”.

No obstante, reconoció que por tratarse de un evento masivo, al que asisten más de 150 mil personas, existe la posibilidad de que terceros ajenos a la organización vendan licor en zonas externas, lo cual escapa al control directo de Asdecaldas.

“Por parte de la organización no hay consumo o venta, tenemos las medidas de vallas, equipo logístico para tratar de que no se venda alcohol, ya de ahí para adelante, pues de de las vallas hacia afuera es no es responsabilidad a nosotros”, indicó el líder del gremio.

Le puede interesar: Gobernación pide a los municipios de Caldas garantizar el bienestar de los caballos en cabalgatas

Acompañamiento veterinario en el desfile

El presidente de Asdecaldas indicó que se dispondrá en la edición del 2026 nuevamente como en el 2025, de un equipo de más de 50 veterinarios que revisarán la condición corporal y el estado de salud de los equinos desde su llegada a la ciudad, con el fin de autorizar o negar su participación.

“Durante todo el recorrido, profesionales estarán atentos para atender cualquier eventualidad”, indicó.

Además, se implementará un esquema de puntos de hidratación y pausas de descanso, con el propósito de minimizar el desgaste de los animales.

La logística incluye segmentación de grupos y control de velocidades para que el desplazamiento se realice al paso y de forma continua.

Le puede interesar: El sector hotelero de Caldas presentó un crecimiento sostenido y fortalecido en el 2025

Tiempos de los caballos en la ciudad

Los equinos serán recibidos desde las 6:00 de la mañana con cierre de fronteras a las 10:00 a.m., exigiendo guías sanitarias que certifiquen el cumplimiento de esquemas de vacunación, las cuales son entregadas por el ICA y que responde a una de las exigencias de la juez,

“El primer filtro de control cerrará a las 11:00 a.m. en la Plaza de Bolívar, y se prevé que a las 9:00 de la noche no haya ejemplares en las vías ni en las zonas de embarque”, indicó.

Tradición e impacto económico

Destacan que el desfile a caballo como se le denomina, también conocido como “cabalgata”, completa más de 40 ediciones y es considerado la apertura oficial de la Feria de Manizales, un evento gratuito para los espectadores, pero con cobro para los participantes, quienes deben cumplir varias condiciones para estar en el desfile que deja una derrama económica estimada en 6 mil millones de pesos en un solo día.

Asimismo, reiteró que “no se permite el alquiler de caballos ni la reventa de manillas, las cuales se entregan de manera personalizada con verificación de identidad, para garantizar que cada participante cuente con su propio ejemplar”.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía para disfrutar del evento de manera responsable, respetando las normas y entendiendo que se trata de una actividad tradicional que hace parte de la identidad cultural de la ciudad.

Finalmente, se insistió en que los recursos que se generan por el evento cada año se destinan a una fundación local que apoya a niños de escasos recursos en la ciudad.