Conozca la programación oficial de la Feria de Manizales para el 2026

Fue presentada oficialmente la programación de la edición número 69 de la Feria de Manizales, la cual ya tiene agenda confirmada.

El alcalde Jorge Eduardo Rojas presentó oficialmente la programación del evento más importante de los manizaleños, que se realizará del 3 al 11 de enero de 2025 y contará con más de 300 actividades para todos los públicos.

“Vamos a hacer una feria espectacular, una feria seria, que mueva la economía de nuestra ciudad. Esperamos más de 400.000 visitantes, más de 450.000 millones de pesos en cifra económica y más de 1.800.000 asistentes en los eventos”, señaló el mandatario.

Programación en la Plaza de Bolívar

Domingo 4: Noche de Salsa – Dimensión Latina, Fruko y sus Tesos

Lunes 5: Pregón de Feria – Sebastián Yatra

Martes 6: Plancha Sinfónico – Orquesta y Romería

Miércoles 7: Noche Popular – Alzate & Jhony Rivera

Jueves 8: Noche Urbana – Andy Rivera & Dálmata

Viernes 9: Noche Vallenata – Los Inquietos del Vallenato & Binomio de Oro

Reinado Internacional del Café

El certamen contará con la participación de 24 candidatas de diferentes países, las cuales llegarán la semana de la Feria para participar en los eventos programados en Manizales y en el área Metropolitana.

Desfiles por las principales vías de la ciudad

Los desfiles son sin duda alguna, uno de los eventos que más personas convoca, una tradición donde se destacan los tradicionales que reúnen la herencia española que enmarca la Feria de Manizales, los desfiles de las candidatas al reinado y actividades que reunen a más de 400 mil personas en las calles durante su realización, así lo destacó el alcalde Rojas.

Desfiles:

Bienvenida a las candidatas: lunes 5 de enero

Carreras del Rocío: martes 6 de enero

Desfile de las Naciones: jueves 8 de enero

Desfile Solemne de Nuestra Señora de la Macarena: viernes 9 de enero

Eventos deportivos

Más de 1.000 deportistas participarán en competencias como downhill urbano, carros de balineras, circuito ciclístico, torneo internacional de billar, motovelocidad, válida regional de X-Trial, fútbol, ultimate, baloncesto y patinaje.

Otros escenarios y actividades

Media Torta: Festival Gospel, Hip Hop, Rock, DJs salseros y Festival de Orquestas

Parque Ernesto Gutiérrez: Tarde de Boleros, Festival de Tunas, Festival Joven y final de Trovas

Parque Fundadores: Tango, Festival Folclórico y eventos del Reinado Internacional del Café

Actividades adicionales: Tobogán Arcoíris, Feria Gamer y Tierra de Inflables

Programación especial en barrios y veredas

Tradición Taurina

La temporada taurina se realizará del 5 al 11 de enero y será una de las últimas antes de la prohibición nacional establecida por la Corte Constitucional a partir de 2027.

Las Fondas y la Arriería se llevarán a cabo mediante una alianza público-privada.

El 10 de enero se desarrollará el Súper Concierto de la Feria organizado por Páramo y empresarios.

Más de 1.000 policías adicionales estarán disponibles para acompañar los eventos, uniéndose así a los más de 1.500 que están en la ciudad.

