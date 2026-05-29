ASCUN responde a polémica sobre corrupción y defiende el papel de las universidades

La Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) se pronunció en medio de la controversia generada por recientes declaraciones de la senadora y fórmula vicepresidencial Aída Quilcué sobre el papel de algunas universidades en la formación de dirigentes involucrados en casos de corrupción.

A través de un comunicado, el gremio que reúne a instituciones de educación superior públicas y privadas del país defendió el aporte de las universidades colombianas a la sociedad y advirtió sobre los riesgos de estigmatizar a la academia en el debate público.

La organización aseguró en su pronunciamiento que las universidades comparten la preocupación frente a la corrupción y las prácticas que afectan la confianza en las instituciones. Sin embargo, señaló que atribuir esos comportamientos a la formación universitaria desconoce la realidad de la educación superior y el papel que cumplen estas instituciones en la construcción de país.

“Defender la universidad colombiana es defender el esfuerzo de millones de familias que han visto en la educación un camino de dignidad, movilidad social y futuro”, afirmó la asociación.

El gremio sostuvo que las universidades son espacios de formación, pensamiento crítico, investigación e innovación, y que miles de profesionales han contribuido desde ellas al desarrollo económico, social, científico y cultural del país.

La respuesta de ASCUN a la controversia por las declaraciones de Aída Quilcué

El pronunciamiento se conoció luego de que Aída Quilcué cuestionara el papel de algunas instituciones de educación superior en la formación de líderes políticos y funcionarios que posteriormente se han visto involucrados en escándalos de corrupción.

Aunque las declaraciones generaron un amplio debate en distintos sectores, ASCUN insistió en que los problemas de corrupción no pueden trasladarse de manera generalizada a las universidades ni a los procesos de formación académica.

“La corrupción no se combate debilitando la confianza en la educación, sino fortaleciendo la formación ética, la ciudadanía y las instituciones”, indicó la organización.

Entre ello, la asociación destacó que para millones de colombianos la educación superior representa una oportunidad de transformación personal, movilidad social y acceso a mejores condiciones de vida.

Asimismo, recordó que las universidades han sido fundamentales en la formación de docentes, médicos, científicos, ingenieros, emprendedores, artistas y líderes sociales que han contribuido al desarrollo de sus regiones y del país.

Según ASCUN, desconocer ese aporte mediante afirmaciones generalizadas puede afectar de nuevo, la confianza ciudadana en una de las instituciones más importantes para el progreso y la construcción de democracia.

En ese sentido, la organización hizo un llamado a mantener un debate público responsable sobre el papel de la educación superior en el país y reiteró su compromiso con una formación de calidad, incluyente y orientada al fortalecimiento de la democracia.