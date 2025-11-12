¿Cuándo es el último día de clases en colegios públicos de Cundinamarca, Antioquia y Cali?

Miles de estudiantes y docentes del país ya inician la última etapa laboral y de estudios que se realiza este año académico con miras a las vacaciones de fin de año. Aunque los colegios que hacen parte del calendario A establecen que son 40 semanas lectivas, la fecha exacta en que cada institución cierra sus actividades depende de las resoluciones emitidas por las secretarías de educación de cada departamento.

Último día de clases en los colegíos públicos de Bogotá:

En el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito fijó su cronograma a través de la Resolución 1811 de 2024, en la que se determinó que las clases finalizarán el próximo viernes 5 de diciembre. Para los docentes capitalinos, el descanso comenzará hasta el 8 de diciembre y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026.

Último día de clases en los colegíos públicos de Cundinamarca:

El último día de clases en colegios públicos de Cundinamarca (que sigue el mismo calendario de actividades de Bogotá) es el viernes 5 de diciembre de 2025. Las vacaciones de fin de año se iniciarán formalmente el 9 de diciembre debido a que el 8 de diciembre es un día festivo nacional.

Último día de clases en los colegíos públicos de Antioquia:

El último día de clases para estudiantes de colegios públicos en Antioquia es el 30 de noviembre de 2025. Después de esta fecha, los estudiantes comenzarán sus vacaciones de fin de año, que se extenderán durante todo diciembre, mientras que los docentes tendrán una semana adicional para actividades institucionales, del 1 al 7 de diciembre.

Último día de clases en los colegíos públicos de Cali:

Las clases para los estudiantes de colegios públicos finalizarán el viernes 5 de diciembre de 2025. Inicio Oficial de Vacaciones: Por lo tanto, el receso de fin de año iniciará oficialmente el lunes 8 de diciembre de 2025.

El panorama es similar en el Atlántico, donde las actividades académicas concluirán el 7 de diciembre, y el personal docente iniciará su receso el día siguiente, con regreso previsto para el 12 de enero de 2026. En ambos casos, el calendario busca mantener la coherencia entre el cierre del periodo escolar y la planificación del siguiente año lectivo, garantizando que los ajustes curriculares se realicen antes del regreso de los alumnos.

El Ministerio de Educación Nacional recuerda que cada secretaría territorial tiene su propia autonomía para adaptar el calendario a las necesidades de su región, siempre y cuando se cumplan las 40 semanas de trabajo académico. Esto explica por qué algunos departamentos pueden iniciar o finalizar antes sus actividades, dependiendo de factores como las condiciones climáticas, los paros o las particularidades logísticas que presente cada zona.