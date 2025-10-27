Vacaciones de fin de año 2025 en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

Diciembre de 2025 se perfila en el horizonte como un mes lleno de alegría, festividades y, lo más importante, el tan anhelado receso escolar para los niños y jóvenes de la capital. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha hecho público el calendario académico definitivo para el próximo año, disipando todas las dudas y permitiendo a las familias de la ciudad organizar con tiempo sus agendas para las celebraciones de fin de año.

Tras un arduo año lectivo, el momento de desconectar y recargar energías tiene una fecha de inicio oficial. Según lo establecido por la SED, el último día de clases para los colegios públicos distritales será el viernes 5 de diciembre de 2025.

¿Cuándo inician las vacaciones de fin de año en Bogotá?

Las aulas se quedarán en silencio y los patios de recreo vacíos a partir del martes 9 de diciembre de 2025. ¿La razón? El lunes 8 de diciembre es festivo nacional por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, lo que genera un puente perfecto para que las vacaciones comiencen con un día adicional de descanso. Esto significa que los estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo antes de sumergirse de lleno en sus vacaciones de diciembre.

Este anuncio es una herramienta vital para los padres de familia y acudientes, quienes ahora pueden coordinar con mayor precisión sus propias solicitudes de vacaciones laborales, planificar viajes a destinos nacionales o simplemente estructurar las actividades navideñas en casa, sabiendo con exactitud cuándo tendrán a sus hijos en casa.

Matrículas abiertas hasta fines de diciembre

La SED no solo piensa en el descanso, sino también en el futuro educativo de la ciudad. En un comunicado paralelo, la entidad extendió una invitación crucial a todas las familias que busquen un cupo nuevo para el año 2026. Los procesos de solicitud y gestión de matrícula para los grados de primera infancia, educación básica y media, y educación para jóvenes y adultos permanecerán abiertos de forma directa en los colegios públicos hasta el viernes 26 de diciembre de 2025.

Este plazo extendido ofrece una valiosa ventana de oportunidad para aquellos que deseen asegurar un espacio en el sistema educativo oficial de Bogotá, sin necesidad de pasar por complejos procesos intermediarios. Se recomienda a los interesados acercarse directamente a la institución educativa de su interés para realizar la solicitud.

La información oficial y completa siempre puede ser verificada en el portal web de la Secretaría de Educación de Bogotá: https://www.educacionbogota.edu.co/. Para sugerencias o requerir información adicional, la ciudadanía puede utilizar los canales de atención Bogotá te Escucha.