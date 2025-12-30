Salario mínimo 2026: Este es el decreto del ajuste de 23,7% para el próximo año

Finalmente, Colombia conoció el aumento que decretó el presidente Gustavo Petro para el próximo año, ante la falta de concertación entre sindicatos, el Gobierno y el gremio de empresarios.

El ajuste será del 23,7%, lo que dejará el salario mínimo en 2026 en $2.000.000.

Exactamente, quedaría en $1.750.905., pero con el auxilio de transporte en $295.000, el salario mínimo en el próximo año se fijaría en $2.000.000.

Este es el decreto oficial

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino publicó el decreto 1469 de 2025, por el cual se fija el salario mínimo legal para el año 2026 y el decreto 1470 de 2025, que determina el auxilio de transporte.

“¡ConDignidadCumplimos!”, de esta manera el ministro Sanguino celebró que Colombia contara con un salario vital familiar en el próximo año.

En rueda de prensa convocada en Casa de Nariño, el ministro de Trabajo señaló que: “el gobierno del cambio recibió el salario mínimo del gobierno Duque en un millón y lo está entregando en 2 millones de pesos (…), que significa una reducción de pobreza. A la fecha, con esta política, hemos logrado sacar de la pobreza un millón trescientos mil colombianos por la vía de los ingresos y no por la vía de los programas remediales”.

Ampliar