¿Qué es el salario mínimo vital? Esto es todo lo que debe saber antes del anuncio de Gustavo Petro

A pocos días de finalizar el 2025, se define una de las decisiones económicas más esperadas por millones de colombianos, el incremento del salario mínimo para 2026. Tras finalizar la mesa de concertación entre empresarios y trabajadores sin un consenso, el presidente Gustavo Petro tiene la responsabilidad de fijar el aumento por decreto, bajo un concepto que ha generado debate: el “salario mínimo vital”.

Este nuevo enfoque busca transformar la manera en que se calcula la remuneración en el país, desplazando la discusión técnica de los porcentajes hacia una visión de justicia social y dignidad humana. Pero, ¿qué significa realmente este término y cómo impactará su bolsillo? Aquí le explicamos los puntos clave antes de la firma del decreto oficial.

¿Qué es exactamente el Salario Mínimo Vital?

A diferencia de los ajustes tradicionales basados casi exclusivamente en la inflación o la productividad, el salario mínimo vital se define como el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno para el trabajador y su familia.

Según el Ministerio de Hacienda, este concepto se apoya en la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo entiende como la remuneración percibida por una jornada laboral normal que permite cubrir las necesidades esenciales del hogar en el contexto económico actual del país. En esencia, el salario deja de ser solo una variable económica para convertirse en una herramienta que garantiza condiciones de vida reales.

¿Qué componentes integran la “canasta esencial”?

Para que un salario sea considerado “vital”, el Gobierno Nacional, siguiendo las sugerencias de la OIT, evalúa si el monto alcanza para cubrir una serie de rubros fundamentales para el sostenimiento cotidiano. Estos componentes incluyen:

Alimentación: Que sea suficiente y nutritiva para todos los miembros del hogar.

Que sea suficiente y nutritiva para todos los miembros del hogar. Vivienda y Servicios: Acceso a un techo digno y el pago de servicios públicos esenciales.

Acceso a un techo digno y el pago de servicios públicos esenciales. Salud y Educación: Seguridad social y la formación como base para oportunidades futuras.

Seguridad social y la formación como base para oportunidades futuras. Transporte y otros gastos: Movilidad diaria y gastos recurrentes necesarios para la vida familiar.

El gran cambio: “El salario es familiar, no individual”

Uno de los pilares del anuncio de Gustavo Petro es la visión colectiva del ingreso. El Presidente ha subrayado que “el salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto”. Bajo esta premisa, el incremento toma como referencia cuántas personas aportan ingresos en una vivienda y cuál es el costo real de sostener a todo el núcleo familiar, superando el cálculo abstracto que solo considera al trabajador de forma aislada.

Sustento legal y fecha límite para el decreto

Este enfoque no es solo una propuesta política; tiene un fuerte soporte constitucional. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia establece que la remuneración debe ser “mínima, vital y móvil”, orientada a proteger el trabajo en condiciones justas.

Aunque el Gobierno tiene plazo máximo hasta este martes 30 de diciembre a medianoche, de acuerdo a la información que pudo conocer la periodista de Caracol Radio, Diana Saray, finalmente el anuncio se haría este mismo lunes 29 de diciembre a las 7:00 P.M. en una alocución presidencial, que, según rumores, ya estaría pregrabada.