Prensa de Portugal se rinde ante Luis Javier Suárez: “La mejor ofensiva de los últimos 52 años”

¡Luis Javier Suárez es el hombre del momento en Portugal! El delantero colombiano cerró el 2025 con un triplete y se perfila como el bastión ofensivo del Sporting de Lisboa en lo que resta de temporada.

Suárez aterrizó en territorio luso con la misión de sustituir a Viktor Gyökeres, quien abandonó el Sporting con un registro goleador impresionante y convertido en toda una estrella mundial. Pues bien, por ahora la tarea no le ha quedado grande al samario, que en sus primeros seis meses pulverizó los números del sueco.

Ahora, el objetivo de Luis Javier pasa por mantener el nivel que lo tiene en lo más alto de la tabla de goleadores de la liga portuguesa y con ello dejar su legado en uno de los equipos más importantes de aquel país.

La prensa de Portugal se rinde ante Suárez

La brillantez de Luis Javier Suárez por supuesto no ha pasado desapercibida y luego del triplete anotado frente al Rio Ave, la prensa portuguesa lo llenó de elogios. Tal es el furor que el medio ‘A BOLA’, uno de los más relevantes de aquel país, puso al colombiano en su portada y dejó un dato impresionante.

Bajo el título “Demoledor”, el citado medio reveló que el Sporting de Lisboa no marcaba tantos goles en el primer tramo de la temporada desde 1973: “La producción ofensiva en los primeros 8 partidos como local (27) es el mejor de los últimos 52 años (35)″.

Y sobre su delantero cafetero menciona lo siguiente: “Suárez conquista adeptos leoninos y amenaza los números de Gyokeres... Participaciones de gol al nivel de su antecesor”.

"Es cierto que el colombiano llegó sin miedo y está dejando huella... Cabe destacar que, en comparación con los primeros cuatro meses de Gyokeres en el Sporting , las cifras son similares: el sueco había marcado 18 goles (uno con la zurda y el resto con la derecha, todos dentro del área) y había dado cinco asistencias. El colombiano ha demostrado ser más versátil: ya ha marcado desde fuera del área, ocho goles con la diestra, cinco con la zurda y uno de cabeza", concluye el análisis.

