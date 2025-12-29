En Turquía ven a Jhon Jader Durán como inamovible en el once del Fenerbahce

Jhon Durán no estuvo presente en la última derrota del año del Fenerbahce ante Beşiktaş, partido que finalizó 2-1 y fue válido por la Copa de Turquía. Este compromiso cerró la actividad del club en 2025, ya que el equipo entrará en un periodo de vacaciones y regresará en los primeros días de enero para afrontar la semifinal del campeonato turco.

Es preciso mencionar que la ausencia del delantero colombiano se dio por decisión técnica, pues el club le otorgó permiso a Durán y a otros jugadores para que compartieran las festividades con sus respectivas familias.

Le puede interesar: Problemas para Jhon Durán: Fenerbahce podría fichar a otro colombiano para ser su competencia

“No tomé esta decisión solo. La tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia, no somos máquinas, somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”, afirmó el técnico de Fenerbahçe, Domenico Tedesco.

La prensa turca busca compañero para Jhon Durán

En Turquía ahora necesitan un delantero que acompañe a Jhon Durán en zona de ataque, esto fue lo que se mencionó en el programa turco 343, aparte de la llegada de Alexander Sorloth al club. Allí el periodista Murat Asik señaló:

“No soy fan de Sørloth. No es el tipo de jugador que aporta inmediatamente en todos los equipos a los que va. No ha aportado nada en ninguno de sus dos equipos. Como Jhon Durán no será suplente, necesitamos un jugador que pueda jugar a su lado”.

Lea también: ¿Envigado sigue recibiendo dinero por Jhon Durán y Yaser Asprilla?: el presidente lo reveló

Vale recordar que el delantero sufrió una grave lesión que lo alejó por varios meses de las canchas, debido a esto Durán solo ha jugado 15 partidos, de los cuales ha marcado 4 goles y ha generado 3 asistencias durante la temporada.