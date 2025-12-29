Luis Suárez “marcará una época” en el Sporting de Lisboa, afirma el entrenador Rui Borges

En la tarde del domingo 28 de diciembre, Luis Suárez volvió a ser figura tras marcar triplete en la victoria del Sporting de Lisboa 4-0 ante el Rio Ave, por la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal. Es preciso mencionar que este fue el último compromiso del año.

El samario fue protagonista del partido, al participar en todos los goles de su equipo, anotó un triplete y además asistió en el cuarto tanto. De esta manera, Luis Suárez se despide de 2025 por todo lo alto, logrando una excelente temporada.

“Luis está teniendo un buen comienzo”

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, asistió como es habitual a la conferencia de prensa tras conseguir la última victoria del año. Allí resaltó el gran desempeño que ha tenido Luis Suárez en el club portugués, tras acumular 14 goles y 3 asistencias. Además de marcar triplete en el compromiso.

Inicio diciendo el entrenador portugués: “Luis ha tenido un gran comienzo de época; creo que no se trata solo del ataque de hoy, si se producía o no, sino desde el principio. Claramente, es la conexión que tiene con el equipo, para mí la ha demostrado. Estoy cansado de decirlo porque es obvio; para mí, la conexión que existe en el campo, el respeto que se tienen entre compañeros, se ha demostrado en todos los compromisos. También en como es el día a día en el gimnasio, su rutina diaria en el grupo, el equipo, la amistad, el respeto, la ayuda mutua”.

“Luis está teniendo un buen comienzo, nuestras expectativas cuando lo contratamos han ido bien, cuando optamos por él como una opción para nosotros, tras la pérdida de un delantero que también había sido importante a lo largo de la era. Luis marcará una época, no tengo ninguna duda”, complementó.

