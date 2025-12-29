Flamengo rechazó una millonada desde Europa por el fichaje de Jorge Carrascal: la cifra que pediría

Flamengo firmó una temporada histórica en 2025, tras conquistar seis títulos en un solo año: Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil, el Brasileirão, la Copa Libertadores, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Todos estos logros se dieron bajo la dirección técnica de Filipe Luís.

Uno de los grandes protagonistas del año fue Jorge Carrascal, quien se convirtió en una pieza clave del club brasileño desde su llegada en agosto, por una cifra cercana a los 13 millones de dólares. El mediocampista fue una de las grandes sorpresas del bicampeonato de Flamengo en el Brasileirao y la Copa Libertadores, ganándose un lugar en el once titular gracias a su desempeño.

El cartagenero fue decisivo en la temporada, anotó el único gol en las semifinales de la Libertadores ante Racing, tuvo una sobresaliente actuación en la final del torneo continental además, aportó una asistencia en el partido definitivo del Brasileirão, que selló el título para el ‘Mengão’.

El alto nivel mostrado por Carrascal en Flamengo no pasó desapercibido en Europa. El colombiano despertó el interés de varios clubes de Europa. Olympique de Marsella fue uno de los primeros en querer ficharlo para la temporada 2026.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el club francés presentó una oferta de 15 millones de euros, propuesta que fue rechazada por Flamengo, ya que la directiva pide un valor más alto.

Además del Marsella, Napoli de Italia y Wolverhampton de Inglaterra, donde militan los colombianos Yerson Mosquera y Jhon Arias, también siguen de cerca la situación del mediocampista y podrían presentar ofertas cercanas a los 20 millones de euros.

Cabe recordar que si se llega a concretar la negociación con algún equipo de Europa, sería la tercera vez que Jorge Carrascal jugaría en el Viejo Continente.