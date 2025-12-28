Así quedó Luis Suárez en la tabla de goleadores de la Liga de Portugal, tras triplete ante Rio Ave

Luis Suárez se llevó el balón del partido tras convertir un triplete. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

Luis Javier Suárez fue la gran figura en la goleada del Sporting Lisboa 4-0 sobre el Rio Ave, participando en todos los goles de su equipo con un triplete y una asistencia.

El goleador samario abrió el marcador a los 34 minutos; ampliando la diferencia a los 60 y cerrando el marcador a los 61. Por su parte, a los 53 minutos, asistió al uruguayo Maximiliano Araújo.

Con su triplete, Luis Suárez llegó a 14 goles convertidos en la presente Primeira Liga, igualando en lo más alto de la tabla de artilleros al griego Vangelis Pavlidis, jugador del clásico rival, Benfica.

En total, el delantero de la Selección Colombia llegó a 18 goles en lo que va de la presente temporada, sumando todas las competencias. En cuanto asistencias, registra cuatro pases de gol.

El brasileño Clayton, jugador del rival de turno, Rio Ave, cierra el podio de la tabla de artilleros, mucho más relegado con 10 anotaciones. Todos los otros jugadores se encuentran por debajo del umbral de los 10 tantos.

Tabla de goleadores Primeira Liga 2025/2026

1) Vangelis Pavlidis (Benfica): 14

1) Luis Javier Suárez (Sporting): 14

3) Clayton (Rio Ave): 10

4) Jesus Ramírez (CD Nacional): 9

4) Samu Aghehowa (Porto): 9

4) Pedro Goncalves (Sporting): 9

4) Pablo (Gil Vicente): 9