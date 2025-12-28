Video: Luis Suárez continúa su racha goleadora y marca triplete en goleada del Sporting

Luis Javier Suárez celebra uno de sus tres goles con el Sporting / Twitter: @SportingCP.

Luis Javier Suárez cerró el 2025 por todo lo alto, el delantero samario fue la gran figura en la goleada del Sporting 4-0 sobre el Rio Ave, por la fecha 16 de la Primeira Liga de Portugal.

Suárez participó en todos los goles de su equipo, anotando un triplete y dando una asistencia de gran factura para impulsar la victoria de su equipo.

A los 34 minutos, Luis Javier Suárez abrió el marcador tras un tiro de esquina, estando atento para empujar con el pecho un cabezazo inicial de Joao Pedro Simoes.

A los 53 minutos, jugando un poco más retrasado, el goleador colombiano puso un pase impecable para el uruguayo Maximiliano Araújo, quien recibió en el área, eludió al portero y definió con el arco a su disposición.

A los 60 minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por Francisco Trincao, Luis Javier Suárez apareció para imponerse con un potente cabezazo contra el césped que dejó sin chances al guardameta rival.

A penas un minuto más tarde, a los 61, el colombiano estuvo atento para cazar en el área un rebote y solo tener que empujar la pelota al fondo de la red, decretando el cuarto del partido y el tercero en su cuenta personal.

Goleador de la Primeira Liga

Con su triplete ante el Rio Ave, Luis Javier Suárez igualó al griego Vangelis Pavlidis como máximo anotador del campeonato. El delantero samario registra 14 goles en el campeonato y tres asistencias.

Contando todas las competencias, el goleador colombiano suma 18 anotaciones en la temporada y cuatro asistencias.