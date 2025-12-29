Luis Suárez aplasta los números de Viktor Gyokeres en Sporting de Lisboa: impresionante registro

¡Luis Javier Suárez no para de sorprender en el planeta fútbol! El delantero colombiano cerró el 2025 con un triplete en la goleada 4-0 del Sporting de Lisboa sobre Rio Ave, durante la jornada 16 de la Liga Portuguesa.

VEA ACÁ LOS GOLES DE LUIS SUÁREZ EN LA VICTORIA DEL SPORTING DE LISBOA

Suárez se encargó de abrir la cuenta a los 34 minutos de partido, selló el tercer tanto lisboeta sobre los 60′ y al 61′ sentenció el 4-0 definitivo de su equipo en el Estadio Jose Alvalade. Actuación magistral del samario, que se perfila como el bastión ofensivo de la Selección pensando en el Mundial 2026.

Con estas tres anotaciones, Luis Javier también se mantiene como el máximo goleador en Portugal, junto con el griego Vangelis Pavlidis del Benfica, ambos con 14 dianas. Temporada de ensueño.

Luis Suárez aplasta los números de Viktor Gyokeres en Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez llegó al Sporting de Lisboa con la difícil misión de reemplazar a Viktor Gyokeres, obligación que por ahora ha cumplido perfectamente. Y es que el inicio de temporada del colombiano ha sido claramente superior al que tuvo el sueco en su momento.

En liga local, Suárez cerró sus primeros seis meses de contrato con 14 goles, 3 por encima de Gyokeres (11). Asimismo, el samario tuvo 17 participaciones directas de gol, mientras que el actual jugador del Arsenal se quedó con 15.

Ese detalle no ha pasado por alto y el mismo Rui Borges, entrenador del equipo, enalteció el rol que cumplió su estrella cafetera, tras la salida de otro goleador: “Luis está teniendo un buen comienzo, nuestras expectativas cuando lo contratamos han ido bien, cuando optamos por él como una opción para nosotros, tras la pérdida de un delantero que también había sido importante a lo largo de la era. Luis marcará una época, no tengo ninguna duda”.

Sobrepasado este primer asalto, a Luis Javier le restan dos marcas de Gyokeres por romper: los 29 tantos que logró en Liga y los 43 que consiguió sumando todas las competencias.

