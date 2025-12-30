¿Cuál es el máximo incremento legal para alquileres en 2026? Tope aumento arriendos según IPC

Uno de los puntos clave en los que piensan muchos colombianos al finalizar o al iniciar el año es el incremento en los precios del arriendo, ya que muchos destinan sus ingresos con base en lo que pagan de arriendo para poder repartir el resto del dinero que entra a sus bolsillos.

Lea también: Salario mínimo 2026: Las personas que ganen más de este monto no recibirán auxilio de transporte

Uno de los indicadores más importantes para deducir cuál será el incremento para los arriendos o los alquileres se debe hacer con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), este es un indicador que mide cuál es la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios que refleja los hábitos de consumo de los hogares colombianos.

El aumento del arriendo se reglamenta normalmente por la Ley 820 del 2003, dónde se especifica que para contratos de arrendamiento el aumento se rige por el IPC del año inmediatamente anterior. Lo que significa, que para el 2026, el aumento dependerá del IPC de 2025.

La cifra del IPC oficial será publicada entre el 07 y 08 de enero por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y es el promedio de la inflación mensual, que para noviembre estuvo en el 5.3%. El IPC podría estar entre el 5,1% al 5,8%, y esta sería la guía para el aumento que se aplicaría mes a mes en 2026.

Le puede interesar: Auxilio de transporte + Salario Mínimo 2026: Así quedó el pago mensual y quincenal

¿Cuánto subiría con el IPC para el 2026?

De acuerdo con la norma, los contratos entre arrendatarios y arrendadores, no podrán tener como base el ajuste del salario mínimo, entendiendo que estos valores no deben presionar al alza, el comportamiento del IPC.

El cálculo del aumento del alquiler o arriendo se hace de la siguiente manera: Valor del arriendo actual + dato de inflación (IPC) = Aumento precio del arriendo

Es decir, que si alguien paga por ejemplo, un millón de pesos por el arriendo, sumado el 5.2% eso le daría el total del aumento:

$1.000.0000 + 5,20% = $1.0520.000 COP

Teniendo esto en cuenta, si el IPC se posiciona sobre el 5,20%, el aumento del canon sería de $1.0520.000pesos colombianos.

Cabe destacar que el incremento debe ser acordado entre ambas partes o de acuerdo a lo estipulado tanto por arrendatarios como arrendadores.

Más información: ¿Cuál es el impacto real del salario mínimo en Colombia para 2026? Expertos responden

¿Qué debe hacer si es el propietario de la vivienda?

Si es el propietario de una vivienda debe tener en cuenta los siguientes puntos importantes al momento de hacer el aumento: