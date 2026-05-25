Precio del café en Colombia HOY 25 de mayo de 2026: FNC reporta novedad por día festivo en EE.UU.

De fondo: A la derecha hay una bolsa con granos de café y a la izquierda una máquina para molerlos (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este lunes 25 de mayo de 2026, información que se publica tras las actualizaciones que presente la bolsa de valores de Nueva York

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café en Colombia para HOY 25 de mayo de 2026

La Federación Nacional de Cafeteros informó que, debido a la celebración del día de los caídos en estados unidos, no hubo actualizaciones en el mercado financiero ni bursátil de Estados Unidos, por lo que el precio se mantendrá en $2,200,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Cabe acotar que tal precio se lleva manejando desde el pasado 22 de mayo de 2026, cuando se realizó el cierre de la penúltima semana de este mes.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada se mantienen así:

ARMENIA: Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050

Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050 BOGOTÁ: Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925

Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888

Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888 BUGA: Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125

Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 CÚCUTA: Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838

Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838 IBAGUÉ: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963

Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963 MANIZALES: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 MEDELLÍN: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963

Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963 NEIVA: Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875

Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875 PAMPLONA: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850

Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850 PASTO: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850

Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850 PEREIRA: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 POPAYÁN: Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063

Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063 SANTA MARTA: Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213

Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,199,750 // Kilo: 17,598 // ARROBA: 219,975

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