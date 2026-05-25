Precio del café en Colombia HOY 25 de mayo de 2026: FNC reporta novedad por día festivo en EE.UU.
Conozca cómo se manejarán los precios del café en Colombia este 25 de mayo de 2026 en medio del festivo del Día de los Caídos en EE.UU.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este lunes 25 de mayo de 2026, información que se publica tras las actualizaciones que presente la bolsa de valores de Nueva York
Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.
Por lo tanto, cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.
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Precio del café en Colombia para HOY 25 de mayo de 2026
La Federación Nacional de Cafeteros informó que, debido a la celebración del día de los caídos en estados unidos, no hubo actualizaciones en el mercado financiero ni bursátil de Estados Unidos, por lo que el precio se mantendrá en $2,200,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
Cabe acotar que tal precio se lleva manejando desde el pasado 22 de mayo de 2026, cuando se realizó el cierre de la penúltima semana de este mes.
A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.
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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país
Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada se mantienen así:
- ARMENIA: Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050
- BOGOTÁ: Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925
- BUCARAMANGA: Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888
- BUGA: Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125
- CHINCHINÁ: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038
- CÚCUTA: Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838
- IBAGUÉ: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963
- MANIZALES: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038
- MEDELLÍN: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963
- NEIVA: Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875
- PAMPLONA: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850
- PASTO: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850
- PEREIRA: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038
- POPAYÁN: Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063
- SANTA MARTA: Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,199,750 // Kilo: 17,598 // ARROBA: 219,975
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