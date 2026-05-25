Colombia cumplió requisitos para reingresar a Grupo Egmont y compartir inteligencia financiera: UIAF

Egmont Group acaba de suspender oficialmente el acceso de Colombia a la información confidencial y secreta que intercambian 177 países sobre lavado de activos y terrorismo por los datos que entregó el presidente Petro sobre el software espía ‘Pegasus’.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, anunció que Colombia ya cumplió los requisitos para reingresar al Grupo Egmont y están a la espera de ser notificados mediante correo electrónico o en julio en la sesión plena en Azerbaiyán.

“Hemos cumplido todo el plan de mejoramiento del Grupo Egmont, estamos a la espera de que, de manera inmediata, por canales formales, nos determinen en qué momento comenzamos a interactuar de manera abierta y tranquila con todo el sistema de información Egmont, o en su defecto, esta decisión quedará aplazada para el pleno del Grupo en julio”, señaló Mejía.

(En contexto: Colombia busca volver al Grupo Egmont con reglas vía decreto tras suspensión por caso Pegasus)

De hecho, el directivo reveló que ya pagaron la suscripción anual que costó 50.000 dólares al año, para poder pertenecer y compartir información financiera con todas las entidades del mundo.

El Grupo Egmont tiene la Egmont Secure Web (ESW), que es la red segura utilizada por los 177 miembros para intercambiar información relacionada con el lavado de activos, delitos predicados asociados y financiamiento del terrorismo.

¿Por qué nos suspendieron?

Hay que recordar que el Grupo Egmont confirmó el 23 de septiembre de 2024 la suspensión de Colombia y del acceso del país a la información de la red segura usada por los países miembros.

(Además: UIAF responde sobre suspensión de Colombia de organismo contra lavado de activos)

La decisión la tomó por “las recientes acciones que involucran a FIU Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros”.

Esto se dio por una alocución que hizo el presidente Petro sobre el caso de ‘Pegasus’, revelando un documento confidencial emitido por la agencia de inteligencia financiera de Israel (IMPA), confirmando que el gobierno de Iván Duque compró el software espía a la empresa NSO Group.

En entrevista con esta emisora el entonces director de esta entidad, Luis Eduardo Llinás reconoció que los temas de inteligencia y contrainteligencia “son sensibles”, por lo que aclaró que el Presidente cometió una imprecisión en su alocución al hablar de Suiza cuando, en realidad, la carta de Impa –que mencionaba una transacción entre una firma colombiana y la empresa NSO Group– fue entregada por Israel el pasado 27 de agosto.

En ese sentido, Llinás reveló que dicha carta no podía ser compartida sin autorización previa y que por eso, el mismo día en que fue recibida, se solicitó el permiso para hacerlo. Posteriormente, se ordenó que esta solamente se podía compartir con la Fiscalía General de la Nación, pero que el presidente Petro, tras consultar con sus asesores, tomó la decisión de desclasificar el documento él mismo.

Tras esa suspensión, el Gobierno publicó un decreto con el que le pidió a los servidores públicos garantizar la confidencialidad y reserva, conforme a los principios de esa red global de intercambio de información financiera.