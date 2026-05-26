UIAF alerta por reportes de dinero sospechoso en campañas electorales de 2026 y envió mensaje

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, advirtió este lunes que la entidad ha recibido alertas sobre posibles movimientos de dinero sospechoso hacia campañas electorales.

La advertencia fue hecha mientras avanzan las campañas previas a las elecciones de 2026 y coincide con la reciente Circular 001 expedida por el Consejo Nacional Electoral y la UIAF, en la que se ordenan mayores controles sobre el origen de los recursos que reciben partidos, candidatos y movimientos políticos.

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“Llamo a los partidos, candidatos y gerentes de campaña para que sean muy cuidadosos de los recursos que van a recibir, que tengan la plena seguridad y certeza de que esos recursos provienen de personas que no tienen sospecha alguna sobre el origen de los recursos”, señaló Mejía.

Alertas por dinero sospechoso en campañas

Aunque el director de la UIAF no entregó nombres ni detalles específicos sobre las alertas detectadas, sí confirmó que existen movimientos financieros que están siendo monitoreados por las autoridades.

La preocupación principal está relacionada con posibles recursos provenientes de actividades ilegales como lavado de activos, narcotráfico, contrabando o financiación criminal que podrían intentar infiltrarse en las campañas electorales.

La circular emitida por el CNE y la UIAF advierte precisamente que las campañas políticas son vulnerables por el alto flujo de dinero en efectivo que manejan durante las elecciones. Según el documento, esto puede facilitar que organizaciones ilegales intenten mover recursos ilícitos a través de aportes políticos.

Además, el documento recuerda que la ley prohíbe recibir financiación de actividades ilícitas, personas investigadas por narcotráfico o grupos armados ilegales, así como aportes anónimos o recursos provenientes del extranjero para campañas electorales.

Controles más estrictos para partidos y candidatos

La circular establece que partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán reforzar procesos de verificación sobre donantes, contratistas y aportantes. Entre las medidas exigidas están revisar antecedentes, validar el origen del dinero y consultar listas nacionales e internacionales de personas vinculadas con delitos financieros o terrorismo.

También se pide identificar operaciones sospechosas, movimientos inusuales de dinero en efectivo y transacciones que no puedan justificarse claramente.

Incluso, las campañas tendrán que reportar de manera inmediata a la UIAF cualquier operación sospechosa detectada durante el proceso electoral.

Investigación por presuntas reuniones con Diego Marín

En medio de estas advertencias, Wilmar Mejía también se refirió a las versiones sobre posibles contactos entre funcionarios de la entidad y Diego Marín, alias ‘papá pitufo’, investigado por actividades relacionadas con contrabando y lavado de activos.

El director aseguró que, oficialmente, no existe una trazabilidad documental que confirme que la UIAF hubiera desarrollado una misión cuyo objetivo fuera reunirse con Marín. Sin embargo, reconoció que, por la naturaleza de las labores de inteligencia, no puede descartarse completamente que alguna conversación haya ocurrido.

“El mundo de la inteligencia es complejo”, afirmó Mejía al explicar que algunas actuaciones podrían no haber quedado registradas formalmente.

El funcionario confirmó que actualmente hay indagaciones internas por el posible uso de recursos reservados en una misión de trabajo relacionada con este caso.

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Según explicó, la oficina de control interno adelanta verificaciones para establecer si hubo irregularidades administrativas y si se utilizaron recursos públicos sin los soportes correspondientes.

Mejía también reveló que ya fue trasladada una noticia criminal a la Fiscalía General de la Nación para que avance la investigación penal correspondiente.

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