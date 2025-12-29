Falcao es descartado en el fútbol argentino: sorpresiva declaración en rueda de prensa. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images) / Buda Mendes - FIFA

Luego de seis meses de compartir en familia y desconectarse un poco del profesionalismo, Radamel Falcao García ha retomado labores de cara a la temporada 2025.

El experimentado delantero ha reiterado en varias oportunidades que su deseo es seguir compitiendo al más alto nivel y por ello se encuentra trabajando por su cuenta. A través de redes sociales, el Tigre ha compartido videos e imágenes en los que se lo ve preparándose físicamente para estar a punto cuando se lo necesite.

Falcao es descartado en el fútbol argentino

Entre las posibilidades de Falcao para lo que viene, se abrió la puerta de Argentina, país que lo lanzó al estrellato de la mano de River Plate. El samario dejó recuerdos inolvidables en aquel país y por tal motivo empezó a sonar su posible regreso.

Precisamente, uno de los rumores más fuertes apuntó a Tigre, equipo que disputará la Copa Sudamericana en 2026. El entrenador Diego Dabove tiene pensado reforzar su frente de ataque y los hinchas se ilusionaron con el fichaje del colombiano, llegando incluso a viralizar el hashtag ‘#ElTigreaTigre’.

Sorpresiva declaración en rueda de prensa de Tigre

Frente a todo este panorama de incertidumbre, el mismo Diego Dabove reconoció en rueda de prensa que “no hay nada” con Radamel Falcao García y descartó de manera tajante su posible vinculación en calidad de agente libre.

“Algo me llegó al respecto. De Radamel no hay nada, me preguntó alguien de prensa en privado y le contesté al toque la realidad. Ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”, sentenció el director técnico.

Así las cosas, se le cierra la puerta en Tigre, pero sigue abierta la posibilidad en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Adicionalmente, ha sido vinculado en Ecuador con equipos como Emelec, Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito.

