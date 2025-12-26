¿Falcao al fútbol de Ecuador? Esto se supo sobre el futuro del Tigre

Radamel Falcao García jugó su último partido el 19 de junio del presente año en lo que fue la eliminación de Millonarios de la Liga colombiana a manos de Santa Fe. El Tigre decidió tomarse unos meses de descanso para compartir con su familia, pero no dejó de entrenarse a nivel individual y ahora espera por un club para seguir su carrera.

“Yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”, fueron algunas de las últimas palabras del samario. Con el próximo año por comenzar, comienzan a aparecer las opciones para que continúe su carrera.

Desde Ecuador buscarían a Falcao

César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, informó que desde Ecuador ven con buenos ojos la llegada de Falcao y se han establecido contactos, aunque no directamente con el Tigre.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, escribió en su cuenta de X.

Otras opciones para Falcao

Sin embargo, desde hace varios meses se ha venido hablando de un interés de Gimnasia Esgrima La Plata de Argentina, por hacerse con los servicios del futbolista de 39 años. El periodista Alexis Rodríguez dio a conocer en las últimas horas que también hay una posibilidad en un equipo de Buenos Aires.

En la última experiencia de Falcao, jugó 29 partidos con Millonarios, de los cuales en 16 lo hizo como titular y marcó 10 goles. Por su parte, su más reciente aparición pública fue en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes en Cali.