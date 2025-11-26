Jugador que intentó lesionar a Falcao se arrepiente años después: “Hice una pelotudez”

Falcao comenzó su carrera como futbolista profesional en River Plate de Argentina, equipo en el que estuvo vinculado, a nivel profesional, entre los años 2006 y 2009. Entre las anécdotas que vivió en el fútbol argentino, una de ellas se dividió en dos partes.

En un River - San Lorenzo, en el afán de evitar un despeje, El Tigre impactó a Sebastián Méndez, defensa rival, al cual le ocasionó una grave lesión que lo sacó varios meses de las canchas.

Méndez nunca olvidó lo sucedido y cobró su revancha por ventanilla en un nuevo duelo entre ambos equipos. En la última jugada del partido, tras un balón en elevación, el Gallero le dio un fuerte patadón al samario por la espalda.

El arrepentimiento de Méndez

Años después de lo sucedido, el Gallego Méndez expresó su arrepentimiento por intentar lastimar a Falcao. De igual manera, reveló que pensó que la lesión que le ocasionó el colombiano podría haberlo sacado de las canchas.

“Me fracturó el platillo tibial... cuando llegué al vestuario me sacaron tres jeringas de sangre y pensé que me retiraba, pensé que no jugaba más”, reveló el argentino, que dirigió al Cúcuta Deportivo, en diálogo con ESPN.

Sobre su revancha, meses más tardes, reflexionó: “Tuve tres jugadas para ir a lastimarlo... se me salió la cadena, fe una locura, me parece una estupidez aparte ahora, yo hice una estupidez. Lo podía haber lastimado también. Si lo agarraba mejor lo lastimaba feo y me hubiera arrepentido mucho”.

Al respecto, Sebastián Méndez le envió un saludo a Falcao. “Pensé en todas las cosas que le pudieron pasar él y que me pasaron a mí. Le mandamos un abrazo, pasó mucho tiempo”.