🔴 Partido de despedida de Mario Alberto Yepes EN VIVO: sígalo acá gratis el minuto a minuto

<b>¡Adiós a la trayectoria del eterno capitán de la Selección Colombia! </b>A partir de las 4:50 de la tarde rodará el balón en el estadio Pascual Guerrero de Cali, escenario en donde se jugará el último partido de Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia.Este compromiso contará con varias estrellas del fútbol colombiano como<b> Radamel Falcao</b>, quien compartió camerino por varios años con Yepes en la Tricolor, también estarán <b>Freddy Guarín</b>, Cristian Zapata, <b>Pablo Armero</b>, Adrián Ramos, Giovanni Hernández, Jackson Martínez, Aldo Leao Ramírez, Abel Aguilar, John Restrepo, Fabián Vargas, Camilo Zúñiga y<b> Teófilo Gutiérrez.</b><b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/12/18/mario-yepes-reune-a-su-familia-elegida-en-cali-para-una-despedida-historica-entre-leyendas-del-futbo/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/18/mario-yepes-reune-a-su-familia-elegida-en-cali-para-una-despedida-historica-entre-leyendas-del-futbo/?rel=buscador_noticias"><b>Mario Yepes reúne a su familia elegida en Cali para una despedida histórica entre leyendas del fútbol</b></a>Es preciso mencionar que Yepes escogió jugar en el estadio del América de Cali, ya que ahí se coronó campeón, mientras que <b>en Palmaseca nunca pudo disputar un partido.</b>