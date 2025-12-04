¿Falcao se retiró oficialmente del fútbol? El Tigre respondió con contundencia

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao looks on prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images) / Buda Mendes - FIFA

Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, se encuentra presente en Washington, Estados Unidos, donde hará acto de presencia en el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El Tigre compartió algunos minutos con el medio argentino de TyC Sports, donde dialogó de la Selección, River Plate y sus compatriotas, y su continuidad como futbolista profesional.

¿Qué dijo Falcao?

La actualidad de la Selección Colombia

“Colombia ha crecido muchísimo en los últimos años. Quizás no se nos dio en la última Copa América, creo que está compitiendo bien y hay que seguir intentado. Yo creo que dentro de poco se le puede dar a Europa, se consolidan y establecen allá. Esto le va a ayudar mucho al fútbol colombiano”.

River Plate y los colombianos del plantel

“Kevin (Castaño) es un jugador con muchísimo talento, ha sido su primera temporada en el fútbol argentino. Es un fútbol muy exigente, competitivo. Esperemos que le pueda dar todo lo que él tiene a River, que es un chico con unas características muy buenas que se asemejan a lo que es el mundo River. Y Juanfer (Quintero)... es magia pura, esperemos que estén bien para el próximo año y le sigan dando alegrías a los hinchas”.

sobre el retiro

“Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”.

Falcao no juega desde mediados del presente año, tras su paso por Millonarios y el fútbol colombiano. El Tigre cumplió su sueño de vestir la camiseta del equipo de sus amores, donde convirtió un total de 11 anotaciones.