Falcao vuelve a sonar en Argentina para continuar su carrera: este equipo lo buscaría

Falcao no se ha retirado por más que muchos así lo crean. El Tigre decidió poner un alto a su carrera luego de la salida de Millonarios, equipo en el que cumplió su sueño y de paso a muchos hinchas que deseaban ver a una de las leyendas del fútbol colombiano vestir sus colores.

Recientemente, en el sorteo del Mundial 2026, el delantero declaró: “Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero”. Su entrenamiento individual para mantener la forma, sumado a su deseo de regresar a las canchas, hace que equipos se fijen en él para poder firmarlo.

Desde Argentina vuelven a buscar a Falcao

Gimnasia Esgrima La Plata mostró algún tipo de interés en Falcao a principio de año, pero en ese entonces la prioridad fue renovar con Millonarios. Ahora que se encuentra inactivo, el club argentino se muestra como una posibilidad de cara al 2026.

Así lo dio a conocer el periodista Fer Pujol en su cuenta de X. “Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera”.

El colombiano espera por una oferta para poder continuar su carrera. En su más reciente publicación, se le vio entrenando en la sede del Rayo Vallecano, club en el que tuvo un paso entre 2021 y 2024 y para el cual jugó 80 partidos y marcó 12 goles.