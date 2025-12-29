Este es el primer evento astronómico del 2026: Se manifiesta solo una vez en el año, ¿cuál es?

Durante el 2025 muchos de estos fenómenos astronómicos se pudieron evidenciar a simple vista, otros eran un poco menos frecuentes y generaban mayor expectativa entre quienes son amantes de ver el cielo y lo que este trae.

Por su parte, en el 2026 se espera que sean múltiples las oportunidades en las que se puedan disfrutar los fenómenos astronómicos para amantes y expertos en esta materia. Entre ellos estarán los eclipses solares y lunares, lluvias de meteoritos, superlunas, alineaciones planetarias o incluso el paso de nuevos cometas tan enigmáticos como el 3I/Atlas.

De acuerdo con el portal National Geographic, estas serán algunas de las fechas claves para tener en cuenta durante el 2026:

Superlunas:

3 de enero.

25 y 23 de diciembre.

Oposición de Júpiter:

10 de enero.

Alineaciones y paradas planetarias:

Finales de febrero.

Eclipse lunar total:

3 de marzo.

Auroras y equinoccio de marzo:

20 de marzo.

Eclipse solar:

12 de agosto.

Lluvias de meteoros y fenómenos habituales:

Así como los anteriores eventos tendrán fechas específicas, las lluvias de meteoros y evento similares tendrán espacio en este 2026, a lo largo del año.

¿Cuál es el evento que solo se podrá disfrutar una vez en el año?

La lluvia de meteoros de las Cuadrántidas se presenta solo una vez al año, durante un período corto a principios de enero, se espera que para el 2026 este fenómeno se pueda ver el 03 de enero, con un pico de actividad muy breve de solo unas pocas horas, lo que la convierte en una de las lluvias más intensas pero difíciles de observar debido a su corta duración y a menudo condiciones climáticas invernales en el hemisferio norte.

¿Se podrá ver en Colombia?

Este fenómeno que solo se presenta una vez en el año tiene una intensidad que puede ser muy activa, se cree que podrá ser hasta con hasta 120-200 meteoros por hora en su máximo.

Este se podrá ver mejor en el hemisferio norte, aunque será un poco difícil de ver por su corta ventana de tiempo, lo que indica que en Colombia será de muy poca visibilidad.

Por otra parte, en Colombia se podrá disfrutar de dos eclipses lunares: Uno de ellos será el próximo 3 de marzo y el eclipse parcial de luna se presentará el 28 de agosto, además habrá varias lluvias de meteoros como las Perseidas y Gemínidas, que son muy populares, superlunas que se podrán ver desde el 3 de enero, alineaciones planetarias y posiblemente un cometa (C/2025 R3), aunque los eclipses solares del año no serán visibles en el país, que se enfocará en los fenómenos lunares y la observación de planetas y estrellas fugaces a lo largo del año.