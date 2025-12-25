¿Qué es lo último que ha dicho la NASA del Cometa 3I/ATLAS? Nuevos hallazgos inquietantes. Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA

El cometa 3i/Atlas es el tercer objeto interestelar que logramos observar desde la Tierra; sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en el que más observación y especulaciones ha despertado hasta el momento.

Aunque el cometa se despidió de su punto más cercano a la Tierra el pasado 19 de diciembre de 2025, los hallazgos están a la orden del día y seguirá siendo observable hasta comienzos del 2026.

En ese sentido, a medida que el extraño cometa se aleja, sigue dejando interesantes datos que servirán de cara al futuro cuando nuevos objetos de características similares aparezcan.

¿“Chorros danzantes” en el cometa 3i/Atlas?

Además de los datos sobre su composición, tamaño y velocidad, los cuales se han ido dilucidando poco a poco gracias a la cantidad de instrumentos espaciales que se encuentran hoy en actividad, algunos detalles observacionales siguen sorprendiendo a la ciencia.

Uno de estos detalles, la presencia de lo que los científicos han llamado “anticola”. Esto quiere decir que, contrario a lo habitualmente observado, la estructura de polvo y gas que suele conformar la cola del cometa se encuentra apuntando hacia el Sol, en lugar de alejarse del mimo, como una especie de frenado.

Esta situación llevó a especulaciones tempranas sobre la posibilidad de tratarse de una prueba de tecnología extraterrestre. Esta idea se vio acentuada por la “desaparición” del cometa detrás del Sol (desde nuestra perspectiva) a finales de octubre.

El hallazgo más reciente tiene que ver, justamente, con los chorros de jet producidos en la anticola del cometa, puesto que se ha determinado que estos tienen un movimiento “danzante” o “tambaleante”, producido cada 7 horas y 45 minutos, según recoge el portal especializado Techstock2.

Aunque este tipo de combinación de anticolas y chorros de jet se ha visto en cometas en el sistema solar, se trata de la primera vez que se aprecia en un objeto interestelar, un precedente muy valioso para el futuro de la ciencia.

¿Dónde se encuentra HOY el cometa 3i/Atlas?

A la fecha del 25 de diciembre de 2025 el cometa 3i/Atlas está alejándose del Sol y de la Tierra. Según la Nasa, el cometa llegó a los 246.000 kilómetros por hora durante su acercamiento a nuestra estrella, mientras en la actualidad disminuye hasta su registro de entrada de 221.000 km/h.

El cometa se mantendrá observable en el cielo antes del amanecer hasta comienzos del 2026. Para conocer su punto de forma más precisa, la agencia espacial estadounidense recomienda el uso de su herramienta Eyes on the Solar System.