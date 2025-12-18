¿Cómo ver la Lluvia de Úrsidas 2025? Calendario astronómico completo para ver estrellas en Navidad. Crédito: Getty Images / Pascal Laverdiere

En diciembre de 2025 los fenómenos astronómicos están a la orden del día: desde el esperado acercamiento del cometa ATLAS 3i, pasando por los movimientos habituales que entusiasman a los aficionados de la astronomía en todo el mundo.

Así las cosas, los cielos decembrinos tendrán constante actividad en el fin del año, con oportunidades sin precedentes para observar planetas, algunas de las estrellas asociadas a la época navideña a lo largo de la historia, eso sin contar aún la majestuosa lluvia de estrellas Úrsidas, el último fenómeno de estas características en el año.

Conozca a continuación el calendario astronómico para el final de diciembre de 2025.

Lluvia de estrellas Úrsidas 2025: ¿Cómo verla?

El encuentro ideal con este asombroso fenómeno natural, asociado al cometa 8P/Tuttle se presentará entre el 21 y el 22 de diciembre de 2025 , dado que durante estas fechas la Lluvia de Úrsidas alcanzará su máximo esplendor.

De acuerdo con el portal especializado SeaSky la lluvia suele tener una frecuencia de entre 5 y 10 por hora meteoros por hora. Este año el pico de observación se presentará al finalizar el ciclo de luna nueva, por lo que se espera que haya una mayor visibilidad con cielos oscuros.

¿La Lluvia de Úrsidas se verá en Colombia?

La Lluvia de Úrsidas es visible con mayor intensidad en el hemisferio norte, sin embargo, de acuerdo con expertos, también podría haber una oportunidad de ver el fenómeno astronómico en Colombia.

Lo recomendable para intentar observar las Úrsidas desde el país es hacerlo en horas de la madrugada (entre la 1 y las 6 a. m.) del 21 y 22 de diciembre, mirando hacia el norte y noreste. Los expertos sugieren buscar cielos oscuros y despejados, lejos de las ciudades iluminadas, como el desierto de la Tatacoa.

Calendario diciembre 2025: ¿Qué eventos astronómicos se pueden observar?

Entre los eventos astronómicos más atractivos para diciembre de 2025 se encuentran los siguientes:

20 de diciembre - Luna nueva: La Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, haciéndose menos visible. Según expertos, este es el mejor periodo del mes para observar objetos estelares de leve visibilidad.

La Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, haciéndose menos visible. Según expertos, este es el mejor periodo del mes para observar objetos estelares de leve visibilidad. 21 de diciembre - Solsticio de diciembre: Se trata del primer día de invierno para quienes habitan el hemisferio norte y el primer día de verano en el sur. De acuerdo con SeaSky el Sol alcanza en estas fechas su posición más al sur sobre el trópico de Capricornio.

Se trata del primer día de invierno para quienes habitan el hemisferio norte y el primer día de verano en el sur. De acuerdo con SeaSky el Sol alcanza en estas fechas 25 de diciembre - Mercurio y objetos navideños: En horas de la mañana el regalo navideño será un avistamiento del planeta Mercurio, justo antes de la salida del Sol. Por otra parte, según Starwalk, en esta simbólica fecha será visible la estrella Sirio, la más brillante, además de objetos como el Cinturón de Orión (conocido como los Reyes Magos) , además de los cúmulos de estrellas del Pesebre (M44) y el Árbol de Navidad.

En horas de la mañana el regalo navideño será un avistamiento del planeta Mercurio, justo antes de la salida del Sol. Por otra parte, según Starwalk, en esta simbólica fecha será visible la estrella Sirio, la más brillante, además de objetos , además de los cúmulos de estrellas del Pesebre (M44) y el Árbol de Navidad. 31 de diciembre - Júpiter: Starwalk afirma que el planeta gigante será el objeto más visible de la Nochevieja, observable desde horas de la tarde, en un punto muy alto del cielo, despidiendo el 2025.

Tenga en cuenta, además, que el planeta Saturno estará visible durante todo el mes, las primeras horas nocturnas. Se recomienda localizarlo a baja altura mirando hacia el sureste después de ocultarse el sol.



