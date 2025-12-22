Calendario de eclipses solares de 2026: ¿Cuáles se podrán ver desde Colombia?

Con la llegada de un nuevo año, empieza de nuevo la expectación por los fenómenos astronómicos previstos. Es por ello que 2026 será un año próspero para la observación de los movimientos de los astros, puesto que se darán sucesos esperados desde hace más de un siglo.

Le podría interesar: ¿Cómo ver la Lluvia de Úrsidas 2025? Calendario astronómico completo para ver estrellas en Navidad

Así las cosas, entre los eventos más esperados se encuentran los eclipses solares, cuando nuestra estrella principal parece ocultarse en pleno esplendor, dejando el día en oscuridad.

Si es amante de este tipo de sucesos y quiere seguirle la pista a los eclipses solares en 2026, tome nota de la agenda astronómica.

¿Qué son los eclipses solares y por qué se producen?

Según explica la Nasa, se trata de un fenómeno producido cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, bien sea de forma total o parcial. De esta manera, los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la Tierra.

El planeta queda bloqueado de la luz de su estrella total o parcialmente, en algunas zonas de su superficie. Según la agencia, dos veces al año se presenta la temporada de eclipses, en la que estos fenómenos son más comunes durante el año.

¿Qué tipos de eclipses existen?

Es por ello que los eclipses no son visibles en toda la Tierra, sino en determinadas zonas donde se proyecta la sombra de la Luna. En ese sentido, quienes se encuentran en el centro de la sombra verán un eclipse total, con la posibilidad de ver la corona del sol, también conocida como “anillo de fuego”.

Eclipse Solar 2023 - Anillo de Fuego (Getty Images) / Avector Ampliar

Lea también: Así es el “acantilado cósmico” que encontró el telescopio James Webb y que desconcertó a científicos

Asimismo, el eclipse anular se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero cerca de su punto más lejano de nuestro planeta. En el eclipse parcial, la alineación no es completa entre los tres cuerpos y, finalmente, los híbridos, que son aquellos que pueden pasar de anular a total a medida que la sombra Luna pasa por la Tierra.

Calendario de eclipses solares 2026: ¿Dónde serán visibles?

Los eclipses solares visibles en la Tierra en 2026 ocurrirán en las siguientes fechas:

Febrero 17 eclipse anular de sol: será visible, como es habitual según destaca Cuerpomente, en temporada de Luna nueva. Se podrá observar de forma parcial en el sur de Argentina, Chile y el continente africano . De acuerdo con Nat Geo, en la Antártida se hará visible el anillo de fuego solar, alrededor de la sombra de la Luna.

será visible, como es habitual según destaca Cuerpomente, en temporada de Luna nueva. Se podrá observar de forma parcial . De acuerdo con Nat Geo, en la Antártida se hará visible el anillo de fuego solar, alrededor de la sombra de la Luna. Agosto 12 eclipse solar total: se trata del primer eclipse de este tipo que será visible en España desde hace más de un siglo. También se podrá ver en su totalidad en el Ártico, Groenlandia e Islandia. Lo podrán observar de forma parcial en el norte de Norteamérica y el oeste de África y Europa.

¿Cuándo será el próximo eclipse de Sol visible desde Colombia?

Como es evidente, en 2026 Colombia no tendrá eclipses solares visibles desde su territorio; sin embargo, sí contará dos eclipses lunares, uno total el 3 de marzo de 2026 y una parcial el 28 de agosto.

Según el portal especializado Time and Date, los próximos eclipses solares que le esperan a Colombia ocurrirán en:

26 de enero de 2028: eclipse solar anular

eclipse solar anular 14 de enero de 2029: eclipse solar parcial

Para el próximo eclipse solar total habrá que esperar un poco más, puesto que está previsto para el 11 de mayo de 2059, dentro de más de 30 años.