Lluvia de Gemínidas 2025: ¿Cuándo será y cuál es el mejor momento para verla en Colombia?

El mundo se prepara para la venida de una de las últimas lluvias de meteoros para este 2025. Esta se caracteriza por ser la más deslumbrante del año, teniendo en cuenta las brillantes estrellas fugaces que caen desde el firmamento: se trata de la Lluvia de Meteoros Gemínidas.

En este evento astronómico, las personas pueden observar la caída de hasta 120 meteoros por hora, siempre y cuando las condiciones en el firmamento sean favorables para tal fin. Esto implica que no haya contaminación lumínica y que haya la menor presencia posible de nubes.

Por otra parte, las Gemínidas no se originan desde un cometa, como normalmente sucede cuando hay una lluvia de meteoros, sino que se derivan de los restos del 3200 Faetón. Según explica National Geographic, este es un extraño asteroide que brilla y desarrolla una tenue cola, lo que hace que la lluvia se vea radiante en el cielo.

¿Qué son las Gemínidas?

A diferencia de otras lluvias de meteoros, las Gemínidas se forman luego de que la Tierra atraviesa la estrella de Faetón 3200, lo que produce escombros más grandes, resistentes y rocosos que los cometas. Asimismo, estas partículas se tornan brillantes debido a sus componentes de metal.

“Cuando estos metales se calientan al atravesar nuestra atmósfera, producen colores asociados a cada tipo de metal”, explica Rubert Lunsford, editor de la revista American Meteor Society, en declaraciones recogidas por la National Geographic.

En ese orden de ideas, el calcio y el silicio forman el color naranja; el hierro y el sodio crean una tonalidad amarilla; el níquel produce verde, y el magnesio se torna azul.

¿Cuándo será la lluvia de meteoros Gemínidas en 2025?

Según explica National Geographic, la lluvia de meteoros Gemínidas tiene lugar desde el 4 hasta el 17 de diciembre. Sin embargo, alcanzará su pico máximo durante el fin de semana del 13 al 14 de diciembre. Asimismo, se podrá ver con mayor intensidad después de la medianoche; más exactamente, a partir de las 2 de la mañana (hora de Colombia).

Por otra parte, estos meteoros son capaces de producir bolas de fuego, lo que las hace más brillantes y perceptibles en el cielo en comparación incluso a otras estrellas y planetas que se ven en el cielo: “Las bolas de fuego son fáciles de detectar, ya que a menudo son coloridas y duran más que otros meteoros”, señaló Lunsford.

Recomendaciones para observar las lluvias de meteoros Gemínidas en Colombia

Al ser fácilmente visibles en el cielo, las lluvias de meteoros Gemínidas se pueden observar desde cualquier lugar en Colombia sin la necesidad de contar con telescopio o binoculares. Para ello, es importante que el cielo se encuentre despejado para apreciar el espectáculo astronómico en todo su esplendor.

Por otra parte, es importante dejar que los ojos se adapten a la oscuridad por un lapso de entre 20 a 30 minutos. Asimismo, puede llevar un buen abrigo y una silla reclinable para observar la caída de los meteoros durante la madrugada de este 14 de diciembre en Colombia.