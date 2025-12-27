Desabastecimiento de oxitocina pone en alerta la atención de partos en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A pocos días de terminar el año, Caracol Radio conoció que la falta de oxitocina ya empieza a tensionar la atención de partos en Bucaramanga, luego de que directivos de la Clínica Materno Infantil San Luis alertaran el desabastecimiento de este medicamento esencial para el trabajo de parto y el posparto.

La clínica, especializada en atención materno-infantil, informó que opera actualmente con inventarios mínimos de oxitocina y metilergonovina, fármacos clave para prevenir complicaciones durante y después del nacimiento.

Según explicó la institución, pese a las gestiones adelantadas con proveedores, no ha sido posible restablecer el suministro.

En diálogo con Caracol Radio, el Gerente y Representante Legal de la Clínica San Luis, Sergio Prada Marín, confirmó que el problema no es exclusivo de esta IPS y señaló que la escasez se presenta a nivel nacional.

“Ya estamos llegando a los límites mínimos de la oxitocina y no se consigue a nivel nacional nuestros proveedores. Es un medicamento bastante importante en el pre, el parto y el posparto. Entonces corren serio peligro o situaciones muy delicadas, tanto las mamás como los bebés”, afirmó.

El directivo explicó que la oxitocina cumple un papel central en la atención del parto y el posparto, y que su ausencia obliga a utilizar procedimientos más complejos.

Aunque aclaró que no significa una complicación automática en todos los casos, sí reconoció que aumentan los riesgos para las gestantes y los recién nacidos. “Sin este medicamento, es como devolverse 30 años en la medicina”, señaló.

La situación también fue confirmada por el Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu), que informó el agotamiento total de oxitocina en sus unidades asistenciales.

Mientras se supera la contingencia, la entidad solicitó al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) referir a otras instituciones a las pacientes obstétricas que requieran atención de urgencia.

En paralelo, el Hospital Universitario de Santander (HUS) reportó sobreocupación en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Pediátrica. En un comunicado, el hospital señaló que estas unidades “se encuentran en estado de sobreocupación, superando la capacidad instalada para la atención segura y oportuna de los pacientes”.

Situación atribuida al aumento de recién nacidos remitidos, la alta complejidad de los casos y la limitada disponibilidad de camas en otras IPS.

De acuerdo con el gerente, la institución atiende en promedio 18 partos diarios, entre cesáreas y partos naturales. Si la escasez continúa, en los próximos días las instituciones podrían quedarse sin oxitocina, lo que aumentaría la presión en la atención materna.

Las instituciones de salud hicieron un llamado al Ministerio de Salud, al INVIMA y al Gobierno nacional para que adopten medidas que permitan restablecer el suministro del medicamento y garantizar la atención segura de las mujeres gestantes y los recién nacidos en Bucaramanga.