Niña murió ahogada en balneario en Rionegro, Santander. Denuncian falta de salvavidas y controles
El hecho ocurrió en el balneario El Cristalito, donde, según testigos, no había personal capacitado ni medidas mínimas de seguridad para prevenir la tragedia.
Omar Pacheco, ciudadano
02:03
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
Una niña de 6 años perdió la vida por inmersión en un balneario conocido como El Cristalito, en Rionegro, Santander, de acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba dentro de una de las piscinas del lugar, junto a unos familiares.