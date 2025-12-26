Bucaramanga

Niña murió ahogada en balneario en Rionegro, Santander. Denuncian falta de salvavidas y controles

El hecho ocurrió en el balneario El Cristalito, donde, según testigos, no había personal capacitado ni medidas mínimas de seguridad para prevenir la tragedia.

Omar Pacheco, ciudadano

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga

Una niña de 6 años perdió la vida por inmersión en un balneario conocido como El Cristalito, en Rionegro, Santander, de acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba dentro de una de las piscinas del lugar, junto a unos familiares.

