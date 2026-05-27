Arena Bonita en Santander ya tendría patrocinador: sería una importante entidad bancaria

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, realizó una visita de inspección a las obras de la Arena Bonita, el nuevo escenario multipropósito que se construye en la antigua Plaza de Toros de Girón y que, según confirmó, ya supera el 20% de ejecución.

Durante el recorrido, el mandatario aseguró que el proyecto avanza de manera positiva y que la meta es entregar la obra en julio del próximo año para inaugurarla oficialmente durante la Feria Bonita de 2027.

“Seguimos avanzando en la construcción de esta obra, vamos arriba del 20% de ejecución y esperamos en julio del año entrante podamos terminarla e inaugurarla en septiembre en la Feria Bonita”, afirmó Díaz Mateus.

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El gobernador también explicó que actualmente se adelantan trabajos para la estructura del escenario, entre ellos la instalación de una torre grúa con un brazo de más de 60 metros que permitirá el ensamblaje completo de la infraestructura.

Juvenal Díaz Mateus, reveló que directivos de la empresa de Davivienda visitaron el proyecto con el fin de analizar un posible acuerdo de patrocinio para que el escenario lleve el nombre de la entidad.

Con esta obra, la administración departamental busca convertir la Arena Bonita en uno de los principales espacios para eventos culturales, deportivos y de entretenimiento en Santander.