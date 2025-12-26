Inderbu activa estrategia “Pico y Parque” para garantizar el uso de escenarios en vacaciones

Bucaramanga

Con el objetivo de promover la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre durante la temporada de fin de año y vacaciones, el Instituto del Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), puso en marcha la estrategia “Pico y Parque”, que permitirá a los ciudadanos acceder a escenarios deportivos de manera organizada y gratuita.

Así lo confirmó la directora del Inderbu, Sandra Milena Rodríguez, quien explicó que esta iniciativa estará vigente desde el 21 de diciembre hasta el 30 de enero, periodo en el que se mantendrán habilitados varios escenarios deportivos de alto rendimiento y parques recreo-deportivos del municipio, en horarios extendidos y de forma estratégica.

“Esta estrategia busca garantizar que los bumangueses cuenten con espacios adecuados para el deporte y la recreación durante la temporada de vacaciones”, señaló la Sandra Rodríguez.

Lea también: Navidad sin violencia en Santander: cero homicidios en las últimas 24 horas reportan las autoridades

La directora del Inderbu indicó que los ciudadanos podrán consultar los días, horarios y escenarios habilitados a través de la página web oficial del instituto y en las redes sociales del Inderbu en Facebook e Instagram, donde se publicará la programación completa.

Adicionalmente, el Inderbu anunció la realización de la Recreovía dominical el próximo 28 de diciembre, desde las 6:00 de la mañana hasta el mediodía, como una jornada especial para cerrar el año con actividad física y recreación en familia.

Podría interesarle: Nathalia Torres es la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Además, el Inderbu confirmó que todos los domingos del mes de enero se mantendrá activa la Recreovía, brindando a los ciudadanos un espacio permanente para el deporte, la salud y el bienestar.

El llamado es a la comunidad para que participe de estas actividades, aproveche los escenarios deportivos y fomente hábitos de vida saludable durante la temporada de descanso.