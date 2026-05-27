67 municipios de Santander sin homicidios en 2026; en 4 no ocurre un crimen de estos hace 20 años

La percepción de inseguridad en gran parte de Santander contrasta con las cifras que entregó el comandante del Departamento de Policía de esta región, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, quien aseguró que 67 de los 78 municipios bajo su jurisdicción no registran homicidios en lo corrido del presente año.

En entrevista con Caracol Radio, el oficial destacó que varias localidades del departamento llevan años sin reportarse hechos de sangre, lo que calificó como un resultado positivo del trabajo conjunto entre autoridades, Policía y comunidades.

“Hay 67 municipios de estos 78 que hoy no tienen un homicidio este año”, afirmó el coronel Arévalo, quien además resaltó que algunos territorios completan décadas sin asesinatos.

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Según explicó, municipios como California, Cepitá, Macaravita y Concepción llevan más de 20 años sin registrar homicidios. A esa lista se suman San Miguel, Aratoca, Chima, Cabrera, Betulia, Matanza, Charta y Zapatoca, donde, de acuerdo con la Policía, hace más de una década no se presentan homicidios.

El comandante también mencionó casos como Barichara, Jordán, Chipatá, Confines y Guapotá, municipios que superan los ocho años sin crímenes de este tipo.

“Eso habla muy bien del departamento en términos de seguridad”, sostuvo Néstor Arévalo, quien insistió en que Santander no puede ser estigmatizado como un territorio violento.

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El coronel reconoció que aún existen problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, especialmente en municipios donde los homicidios prácticamente desaparecieron. Incluso señaló que el 72% de las personas capturadas y enviadas a centros carcelarios corresponden a este tipo de delitos y a homicidios.

El comandante de la Policía Departamento Santander, señaló que actualmente solo 18 municipios santandereanos registran hechos violentos, mientras que el resto se mantienen sin homicidios, una cifra que, según dijo, ubica al departamento entre los territorios con mejores indicadores de seguridad en el país.