Hurtan cables y tarjetas de semáforos en Floridablanca: autoridades denuncian afectaciones viales

El robo de componentes electrónicos y las fallas eléctricas tienen afectada la red semafórica de Floridablanca. La Dirección de Tránsito del municipio alertó sobre afectaciones en varios cruces viales, situación que ha generado complicaciones en la movilidad y riesgos para conductores y peatones en corredores de alta circulación.

Según explicó Jahir Castellanos, director de Tránsito de Floridablanca, en los últimos días se han presentado daños en las cajas de seguridad de los semáforos, de donde delincuentes han hurtado cables y tarjetas madre que permiten el funcionamiento del sistema.

“Nosotros podemos monitorear, encender y apagar estos semáforos desde la central semafórica, pero hemos sido víctimas de personas que han hurtado elementos de estas cajas de seguridad y nos están causando un perjuicio para la movilidad y la seguridad vial del municipio”, señaló el funcionario.

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Las afectaciones se concentran actualmente en sectores como Santa María, la paradera San Felipe, cerca de Provenza, y Bucarica donde los daños han dejado fuera de servicio varios dispositivos de control vial.

Castellanos agregó que las fallas también se han visto agravadas por bajones de energía eléctrica registrados en diferentes zonas del municipio, lo que obliga a los técnicos a desplazarse hasta cada intersección para reiniciar manualmente los equipos.

“Igualmente hemos tenido inconvenientes por los bajonazos eléctricos o de luz que se han presentado en las zonas, los cuales nos hacen tener que reiniciar estos dispositivos directamente en el semáforo”, indicó.

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Desde la Dirección de Tránsito hicieron un llamado a la comunidad para reportar de inmediato cualquier daño en la red semafórica o movimientos sospechosos alrededor de las cajas de control. Además, confirmaron que algunos de los presuntos responsables quedaron registrados en cámaras de seguridad y que el material probatorio ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación.