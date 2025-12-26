Durante navidad se movilizaron seis millones de vehículos en todas las vías del país

Durante el puente festivo de Navidad comprendido entre el viernes 19 y el jueves 25 de diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura registró un tránsito total de 6.549.323 vehículos, evidenciando un crecimiento sostenido frente al mismo periodo del año anterior.

Los días de mayor movilización fueron el sábado 20 de diciembre con 1.081.742 y el martes 23 de diciembre con 1.080.067 vehículos. Los cinco corredores viales que registraron el mayor volumen de tránsito durante este periodo de tiempo fueron:

Estambul, CIAT y Cerrito correspondientes al proyecto Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali – Palmira con un tránsito de 394.443 vehículos.

Seguido por el Peaje Andes en Accesos Norte con un tránsito de 281.372 vehículos.

En tercer lugar, el Peaje Chusacá correspondiente al proyecto Tercer Carril Bogotá – Girardot, con 218.445 vehículos.

El Peaje El Roble del proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso, con 216.479 vehículos.

El peaje Amagá en Pacífico 1, con 90.431 vehículos.

Otros corredores con mayor volumen de tránsito fueron el Peaje Boquerón en la vía al Llano con 69.235 y el Peaje Gambote en la Autopista del Caribe con 54.369 vehículos.

“El total de vehículos movilizados reafirma la tendencia creciente de tránsito durante puentes festivos, lo cual subraya la importancia de una infraestructura vial concesionada robusta y operativa. Así mismo, el despliegue de personal en los peajes permitió mitigar los efectos del alto flujo vehicular, manteniendo condiciones de movilidad seguras y continuas en las vías concesionadas”, señaló Oscar Torres, presidente de la ANI.

Para fin de año se espera una movilización de 4 millones de vehículos

Para el 31 de diciembre alrededor de 4 millones de vehículos. Por este motivo, la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que aumentarán los controles en los terminales de transporte, así como controles a los vehículos colectivos de servicio público, tanto especial como los buses urbanos.

“Tenemos que tener acciones contundentes que permitan que la gente adopte medidas para proteger la vida. No más exceso de velocidad, no más mezcla de alcohol y conducción. Tenemos y estamos en esa tarea de aumentar los controles a los vehículos y en los terminales, para garantizar que en esta época de tanto viaje de las familias los buses que estén prestando estos servicios estén en buenas condiciones y les den garantías a los pasajeros.”, agregó la Ministra de Transporte.

Lea también: Chocó, La Guajira y Vichada: los nuevos destinos turísticos favoritos en Colombia

Precauciones a las horas de realizar estos viajes

De acuerdo con lo mencionado por la Ministra, la mayor siniestralidad está asociada a las motocicletas, por esta razón, hizo el llamado para que se protejan estos actores más vulnerables.

“ Debemos actuar de manera seria. No puede ser que en un país exista la obligatoriedad del casco, pero en medio de Colombia no se usa un casco, los efectos de la falta de ese tipo de medidas se están viendo en indicadores. No queremos más motociclistas fallecidos en siniestros viales”, añadió la Ministra.

“No podemos mantener, y sobre todo unos actores tan vulnerables como están siendo los motociclistas, quienes mueren más en esos siniestros viales, los hombres jóvenes entre 25 y 35 años y las mujeres que van como acompañantes, como parrilleras. Démosle un mensaje a la sociedad, esta sociedad, sus alcaldes, y alcaldesas, sus gobernadores cuidan la vida de los jóvenes de 25 a 35 años y de las mujeres”, finalizó explicando la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.