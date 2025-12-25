Policía de Bolívar refuerza la prevención vial en la ruta El Bongo – Magangué durante la Navidad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros durante la temporada decembrina, la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar adelantó una jornada de sensibilización en el kilómetro 52+00 de la vía El Bongo – Magangué, dirigida a conductores y pasajeros de vehículos de servicio público y particular.

La actividad se desarrolló en el marco de la campaña #UnaNavidadConPropósito, enfocada en promover comportamientos responsables en las vías y reducir los riesgos asociados a la accidentalidad.

Durante la jornada, los uniformados socializaron recomendaciones clave como el respeto a las señales de tránsito, el uso del cinturón de seguridad, la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, la realización de pausas activas y la conducción defensiva.

Asimismo, se brindó información sobre la Línea Anticorrupción 157, la línea #767 para reportar novedades en carretera, y se realizó verificación de documentos, control de velocidad y revisión del kit de prevención vial.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estas acciones preventivas: “Nuestro propósito es proteger la vida de todos los actores viales. Estas jornadas buscan generar conciencia, promover el autocuidado y recordar que cada decisión responsable en la vía puede salvar una vida, especialmente en esta temporada de Navidad donde aumenta la movilidad.”

Como resultado de la actividad, 35 personas fueron sensibilizadas y se desarrollaron dos campañas preventivas, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

La Policía Nacional invita a la comunidad a respetar las normas de tránsito y a asumir una conducta responsable en las vías, recordando que la seguridad es un compromiso de todos.