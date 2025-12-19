Temporada Turística en Cartagena: se espera movilizar $1.6 millones de pasajeros

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo, realizó el lanzamiento oficial de la Temporada Turística de Fin de Año 2025 – 2026, que se desarrollará entre el 19 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026, consolidando a La Heroica como uno de los destinos más visitados del país durante las festividades de Navidad, Fin de Año y vacaciones de enero.

Durante el evento, la Administración Distrital presentó las proyecciones oficiales de movilidad y actividad turística, las cuales evidencian una temporada de alto impacto para la economía local y el sector turístico.

“La transformación de Cartagena es una realidad, palpable en tantas cifras destacadas de los avances y crecimiento en todos los ámbitos. Por ello, el turismo, nuestro principal motor de desarrollo económico y empleo, no se queda atrás y hoy estamos hablando de una cifra histórica e inédita de más de 1.6 millones de visitantes que recibiremos en la principal temporada turística del año”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Esto se traduce en más trabajo, más plata en los bolsillos y en más fortalecimiento de nuestro rol como la principal ciudad a visitar de Colombia y de las más atractivas en Latinoamérica. Ahora, los cartageneros estamos llamados a ser súperciudadanos que acogen con respeto, atienden con amabilidad y prestan servicios de forma justa y honesta. No podemos patear la gallina de los huevos de oro, especialmente en nuestras playas y sitios emblemáticos”.

En el mes de diciembre de 2025, con corte al 18 de diciembre, Cartagena ya registra la movilización de 402.142 pasajeros, reflejando un comportamiento positivo en el flujo de viajeros hacia y desde la ciudad.

Para el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, se proyecta la movilización de 770.000 pasajeros, lo que representa un incremento del 5 % en comparación con la temporada turística de Fin de Año anterior.

En total, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, Cartagena estima la movilización de aproximadamente 1,6 millones de pasajeros, consolidando a la ciudad como uno de los principales nodos turísticos y de conectividad del país.

“Esta temporada de Fin de Año confirma que Cartagena sigue siendo uno de los destinos preferidos de Colombia y el Caribe. Estas cifras no solo hablan de visitantes, sino de oportunidades para miles de familias que viven del turismo. Por eso, desde la Alcaldía seguimos trabajando para que esta temporada se desarrolle de manera segura, ordenada, con calidad en el servicio y orgullo por nuestra ciudad”, añadió la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Además, Cartagena continúa posicionándose como un puerto estratégico en el Caribe Sur durante la temporada de cruceros. Para este periodo se proyecta la llegada de: 48.610 pasajeros totales y 24.119 tripulantes. Estas cifras ratifican la importancia del turismo de cruceros como dinamizador de la economía local, especialmente para operadores turísticos, comercio, transporte y guías.

Promoción turística exitosa y oferta multisegmentos

Desde Corpoturismo se destaca la realización del Mercadito Navideño y Vive tu Plaza hasta el 25 de diciembre, una apuesta de turismo responsable que reúne en la Plaza de los Coches: 27 emprendimientos locales de gran nivel más un invitado especial, se destaca un 76% de aumento de emprendimientos en comparación con 2025.

Durante 9 días se realizarán 21 shows, más de 100 artistas en escena, 7 academias, 12 aliados del sector turístico y 7 grupos culturales.

“Esta temporada turística de Navidad y Fin de Año 2025 y su proyección de visitantes ha sido promocionada arduamente a lo largo del año en más de 10 países, 7 ciudades de Colombia y diversos escenarios especializados de turismo, lo cual nos genera una alta expectativa, considerando que, quienes nos elijan como destino, podrán conjugar, en un mismo viaje: experiencia patrimonial, gastronómica, marinocostera, náutica y cultural”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Muelle de La Bodeguita, listo liderar operación náutica

Así mismo, se destaca que el Muelle de La Bodeguita, único muelle autorizado para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular, espera movilizar, entre el 19 de diciembre y el 12 de enero más de 61.530 pasajeros, en más de 347 zarpes, siendo el puente del 1 al 5 de enero, el punto más álgido del mismo. “Estamos preparados, desde el Muelle de La Bodeguita, para prestar la operación rápida, segura y comida de embarque, zarpe y retorno hacia la zona insular de Tierrabomba y las Islas del Rosario. Invitamos a los cartageneros y turistas a utilizar el muelle y, además, disfrutar de toda la oferta de distintos operadores para disfrutar el atardecer por la bahía y la noche blanca a bordo de distintas embarcaciones”, agregó Rodriguez Hurtado.

Ocupación hotelera para la temporada turística de Fin de Año

De acuerdo con el reporte de ASOTELCA, se proyecta un promedio de ocupación hotelera del 75 % durante la temporada de Fin de Año, una cifra que confirma la alta demanda de alojamiento y el buen comportamiento del sector hotelero en este periodo.

“La temporada de Fin de Año es clave para la reactivación y el fortalecimiento del turismo. Cartagena no solo ofrece sol y playa, sino cultura, gastronomía, patrimonio, eventos y experiencias auténticas. Nuestra invitación es a disfrutar la ciudad de manera responsable y a seguir construyendo, entre todos, un destino competitivo y sostenible”, agregó Londoño Zurek.

Seguridad garantizada durante la temporada de Fin de Año

Desde la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, se dispondrá de 250 uniformados que fortalecerán la seguridad y el orden público durante la temporada de Navidad, cierre de año e inicio de 2026, sumándose al pie de fuerza de más de 3.000 policías con los que cuenta la ciudad.

“Lo que queremos es garantizar seguridad y tranquilidad tanto para los visitantes como para los cartageneros. Contamos con tecnología y talento humano capacitado para hacer presencia permanente en muelles, plazas y playas, así como en la terminal terrestre y el aeropuerto, reforzando los controles y la atención oportuna en puntos estratégicos de la ciudad”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

‘Buena Esa Cartagena’ continúa fortaleciendo la experiencia turística de la ciudad

En el marco del lanzamiento de la Temporada Turística de Fin de Año 2025 – 2026, la Secretaría de Turismo compartió la campaña ‘Buena Esa Cartagena’, una estrategia de ciudad que busca promover el buen comportamiento, la hospitalidad y el orgullo cartagenero como pilares fundamentales para garantizar experiencias positivas a los visitantes.

La campaña, que tuvo una alta acogida durante la temporada pasada, seguirá vigente durante este periodo de alta afluencia turística, invitando a residentes, prestadores de servicios, comerciantes y turistas a ser parte activa de una cultura turística basada en el respeto, el buen trato y la convivencia.

Con esta iniciativa, la Administración Distrital reafirma su compromiso de seguir consolidando a Cartagena como un destino donde la buena experiencia no es la excepción, sino la regla, durante la temporada de Fin de Año y los 365 días del año.