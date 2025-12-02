MinTransporte garantiza reasignación de vuelos afectados y mañana el sistema operará con normalidad
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que este martes, 2 de diciembre, solo hay 4 cancelaciones internacionales; el resto de vuelos saldrán completos mañana.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció este martes, 2 de diciembre, la superación de la emergencia aérea que afectó al país, asegurando que para mañana la operación estará completamente normalizada. En una entrevista a 6AM de Caracol Radio, la ministra detalló los esfuerzos coordinados que permitieron resolver la situación, que inicialmente generó gran preocupación.
