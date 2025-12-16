MinTransporte rechaza publicación de INVÍAS 767 con mensaje del ELN y ofrece disculpas al país
María Fernanda Rojas advirtió que ninguna entidad puede replicar contenidos de grupos armados ilegales.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó de manera categórica la publicación de un mensaje en la cuenta de X del INVÍAS 767, que citó un trino de la guerrilla del ELN y sugirió posibles restricciones viales.
Le podría interesar: Paro armado del ELN: Fuerzas Militares reportan 16 hechos en 5 departamentos del país
Rojas calificó el hecho como inadmisible y contrario a los lineamientos del Gobierno Nacional.
“Este tipo de errores no los podemos admitir. También le he dado traslado a los organismos de control para que en una petición respetuosa y firme realicen una investigación a fondo y tomen todas las medidas necesarias”, indicó Rojas.
La funcionaria afirmó que ninguna entidad pública puede replicar contenidos de grupos armados ilegales, pues este tipo de comunicaciones genera confusión y va en contravía de los mensajes del presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha llamado a los colombianos a recorrer el país durante la temporada navideña.
Aunque la ministra aclaró que, no escribió, aprobó ni publicó el contenido, asumió la responsabilidad política del error, ofreció disculpas a la ciudadanía y al presidente.
“La institucionalidad no puede amplificar mensajes que pretendan restringir la movilidad de los colombianos”, enfatizó, reiterando el llamado a usar las vías del país con normalidad y seguridad durante las festividades de fin de año.
La polémica publicación
En las últimas horas, la cuenta de X del @numeral767 publicó un comunicado del ELN en el marco del “paro armado”.
En dicha publicación advirtió a la ciudadanía que “evaluara la necesidad de desplazamiento y por seguridad, evitara viajes innecesarios”.
Este mensaje causó gran controversia, pues el Gobierno Nacional y varias organizaciones han advertido que esa guerrilla no puede tomarse las vías del país y mucho menos confinar a la población.