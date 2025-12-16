MinTransporte rechaza publicación de INVÍAS 767 con mensaje del ELN y ofrece disculpas al país

María Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte e Invías | Foto: Instituto Nacional de Vías INVÍAS - Cortesía

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, rechazó de manera categórica la publicación de un mensaje en la cuenta de X del INVÍAS 767, que citó un trino de la guerrilla del ELN y sugirió posibles restricciones viales.

Rojas calificó el hecho como inadmisible y contrario a los lineamientos del Gobierno Nacional.

“Este tipo de errores no los podemos admitir. También le he dado traslado a los organismos de control para que en una petición respetuosa y firme realicen una investigación a fondo y tomen todas las medidas necesarias”, indicó Rojas.

La funcionaria afirmó que ninguna entidad pública puede replicar contenidos de grupos armados ilegales, pues este tipo de comunicaciones genera confusión y va en contravía de los mensajes del presidente de la República, Gustavo Petro, quien ha llamado a los colombianos a recorrer el país durante la temporada navideña.

Aunque la ministra aclaró que, no escribió, aprobó ni publicó el contenido, asumió la responsabilidad política del error, ofreció disculpas a la ciudadanía y al presidente.

“La institucionalidad no puede amplificar mensajes que pretendan restringir la movilidad de los colombianos”, enfatizó, reiterando el llamado a usar las vías del país con normalidad y seguridad durante las festividades de fin de año.

La polémica publicación

En las últimas horas, la cuenta de X del @numeral767 publicó un comunicado del ELN en el marco del “paro armado”.

En dicha publicación advirtió a la ciudadanía que “evaluara la necesidad de desplazamiento y por seguridad, evitara viajes innecesarios”.

Este mensaje causó gran controversia, pues el Gobierno Nacional y varias organizaciones han advertido que esa guerrilla no puede tomarse las vías del país y mucho menos confinar a la población.