Melodías de esperanza: 46 jóvenes de La Boquilla brillan en concierto de Navidad

El Auditorio del Palacio de la Proclamación fue testigo de un evento inolvidable: el concierto de clausura de la segunda cohorte del programa Armonía en Progreso. Este programa, liderado por la Fundación Salvi y respaldado por Promigas, Surtigas y SPEC LNG, ha sido mucho más que formación musical: ha sido una oportunidad de crecimiento, inspiración y esperanza para 46 niños, niñas y jóvenes de la Institución educativa Técnica de La Boquilla.

Esta iniciativa formativa, que inició el año pasado y tiene como antecedente el programa “Formación de formadores” de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, permitió la creación de la banda sinfónica “Armonía en progreso”, conformada actualmente por 29 niños y jóvenes, así como de la “La Boquilla Jazz Band”, integrada por 17 participantes. En la presente edición, el programa recibió la inscripción de 200 niños y jóvenes de toda La Boquilla para presentar audiciones, lo que evidencia el creciente interés y el impacto positivo de esta iniciativa en la comunidad.

El concierto de clausura fue el escenario para los 46 jóvenes músicos, entre 9 y 19 años, quienes mostraron todo lo aprendido, celebrando la Navidad y el poder transformador del arte ratificando que el talento florece cuando se cultiva con dedicación y apoyo.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas manifestó que “En Promigas creemos en el poder de la cultura para brindar oportunidades y eso es lo que estamos haciendo con este programa que no solo enseña música; formas líderes, soñadores y agentes de cambio. Poder observar a estos 46 jóvenes de La Boquilla desplegando su talento en el escenario nos confirma que, cuando unimos esfuerzos, la energía que movilizamos se convierte en progreso humano. Hoy cerramos una cohorte, pero abrimos futuro.”

Gracias a alianzas con instituciones de prestigio como la EMMAT (Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología), socio global de Berklee College of Music; los participantes han recibido clases magistrales y dirección artística de reconocidos profesionales como Mario Parra Munar, quien desde octubre asumió la dirección de la banda de jazz y Andrés Pantoja, director sinfónico, magister en composición para medios audiovisuales y escénicos; investigador en el jazz de música andina colombiana. Además, el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Cartagena y la capacitación en dirección artística por parte de Paola Ávila han elevado el nivel y el impacto del proyecto.

“Armonía en Progreso nació para tender puentes entre la escuela y el escenario, entre el talento y la posibilidad, y entre los jóvenes y su comunidad. Esta clausura celebra un proceso formativo construido junto a nuestros socios Promigas, Surtigas y SPEC LNG, con el apoyo del Institución Educativa La Boquilla y de la Gobernación, que hoy nos abre su sala. Sin la comunidad y el espacio compartido, este proyecto no sería posible.” fueron las palabras de Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi. Armonía en Progreso reafirma que el arte tiende puentes, une mundos y abre de crecimiento personal, cultural y comunitario. Este concierto es la culminación de un proceso pedagógico que deja huella en cada participante y en toda la comunidad de La Boquilla.