159 mil personas se movilizarán en las terminales de Medellín en navidad

Medellín

Con motivo de las celebraciones de Navidad, las Terminales Norte y Sur de Medellín proyectan una alta movilización de viajeros. Entre el 23 y el 24 de diciembre se espera el tránsito de cerca de 159.000 pasajeros y 11.700 vehículos desde y hacia estos dos puntos de la ciudad.

Ante el incremento en la demanda, Terminales Medellín anunció el refuerzo de los controles de seguridad, la verificación de tiquetes legales y el acompañamiento permanente a los usuarios, con el fin de garantizar viajes seguros, cómodos y confiables. Estas acciones se desarrollarán en articulación con las empresas de transporte y distintas dependencias de la Administración Distrital.

“Por eso, una vez instalado nuestro puesto de mando unificado con las diferentes instituciones y trabajando de la mano con ellos, estamos muy alertas para responder a cualquier emergencia o cualquier situación que se pueda presentar, y nuestros viajeros tengan un viaje placentero por nuestros espacios”, señaló Ricardo Yepes, el subgerente técnico operativo de Terminales Medellín

Recomendaciones a los viajeros

Las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para que consulten con anticipación los horarios disponibles, adquieran sus tiquetes en boleterías oficiales o a través del sitio web www.terminalesmedellin.com, y lleguen a las terminales con mínimo una hora de antelación.

Entre las recomendaciones también se destaca no abordar buses fuera de las terminales, mantener los objetos personales siempre a la vista y verificar con cada empresa transportadora los requisitos para viajar con mascotas, con el fin de evitar inconvenientes durante el desplazamiento.