Medellín

159 mil personas se movilizarán en las terminales de Medellín en navidad

11.700 vehículos transitarán entre el 23 y 24 de diciembre desde y hacia la Terminal del Norte y Sur de Medellín.

Terminales de Medellín en navidad. Foto: Alcaldía de Medellín.

Terminales de Medellín en navidad. Foto: Alcaldía de Medellín.

Laura Sampedro

Medellín

Con motivo de las celebraciones de Navidad, las Terminales Norte y Sur de Medellín proyectan una alta movilización de viajeros. Entre el 23 y el 24 de diciembre se espera el tránsito de cerca de 159.000 pasajeros y 11.700 vehículos desde y hacia estos dos puntos de la ciudad.

Ante el incremento en la demanda, Terminales Medellín anunció el refuerzo de los controles de seguridad, la verificación de tiquetes legales y el acompañamiento permanente a los usuarios, con el fin de garantizar viajes seguros, cómodos y confiables. Estas acciones se desarrollarán en articulación con las empresas de transporte y distintas dependencias de la Administración Distrital.

Lea también:

“Por eso, una vez instalado nuestro puesto de mando unificado con las diferentes instituciones y trabajando de la mano con ellos, estamos muy alertas para responder a cualquier emergencia o cualquier situación que se pueda presentar, y nuestros viajeros tengan un viaje placentero por nuestros espacios”, señaló Ricardo Yepes, el subgerente técnico operativo de Terminales Medellín

Recomendaciones a los viajeros

Las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para que consulten con anticipación los horarios disponibles, adquieran sus tiquetes en boleterías oficiales o a través del sitio web www.terminalesmedellin.com, y lleguen a las terminales con mínimo una hora de antelación.

Entre las recomendaciones también se destaca no abordar buses fuera de las terminales, mantener los objetos personales siempre a la vista y verificar con cada empresa transportadora los requisitos para viajar con mascotas, con el fin de evitar inconvenientes durante el desplazamiento.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad