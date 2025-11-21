Más de 7.000 muertos en accidentes de tránsito en lo corrido del año en el país

Volqueta se prendió en llamas en accidente en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Reporteros de la línea

Armenia

De acuerdo con las cifras del observatorio de la entidad, 6.407 fueron los muertos en accidentes de tránsito en el año 2024 y para este año ya son 7.040 con un incremento de 333.

Al respecto el director del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Rubiel de Jesús Zuleta manifestó que han venido en aumento, sin embargo, el objetivo es que en los dos meses que restan del año los conductores tengan un mejor comportamiento.

Explicó que en Armenia tienen un aumento de 20 casos más que el año pasado por eso es clave reforzar los controles por parte de las autoridades y los conductores acatar las normas a cabalidad.

Actores viales más afectados

En cuanto a las cifras que arroja el observatorio sobre los muertos en accidentes de Tránsito en lo corrido del año, 4.436 son motociclistas, 1.532 peatones, 153 conductores de transporte de carga y 301 ciclistas.

En ese mismo sentido el funcionario dio a conocer que los motociclistas representan el 80% de la siniestralidad vial en el país.

Señaló que se ven involucrados ya sea por imprudencias propias de ellos o por otros factores en los cuales se ven altamente expuestos.

También dijo que un factor de riesgo son las lluvias ya que las condiciones viales por eso el llamado a la prudencia en la conducción.

Homaneja a víctimas

El funcionario también dijo que desde la Agencia Nacional de Seguridad vial decidieron rendir homenaje en Armenia a los familiares de los muertos en accidentes de tránsito.

Reconoció que uno de los casos más recientes que generó un gran impacto tiene que ver con el accidente en el puente Helicoidal en mayo de este año que dejó 10 muertos por eso sus familias fueron protagonistas en el acto.

Fue claro que como entidad no les compete el tema de investigación del hecho, sin embargo, dijo que están llamados a acompañar a las autoridades de tránsito para que este tipo de hechos no sigan sucediendo en las vías del departamento.

Advirtió que pueden realizar muchas campañas y acompañamientos, pero si el ciudadano no toma conciencia es muy complejo cambiar el panorama.

En cuanto a víctimas mortales en siniestros viales en el departamento, el observatorio arroja que van 113 en el transcurso de este año y que en el 2024 fueron 93.