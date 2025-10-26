El cometa 3I/ATLAS estaría expulsando un material que desconcierta a los científicos ¿De qué trata?

Durante el mes de julio, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) compartió, mediante un comunicado, que se había descubierto un objeto que viajaba a una altísima velocidad hacia el sistema solar, y aunque muchos pensaron que se podría tratar de una nave extraterrestre, se confirmó que realmente se trataba de un cometa, el tercer cuerpo conocido que se dirigía hacia el sistema solar desde el exterior.

A pesar de que en dichos comunicados, la NASA aseguró que este cometa no representaba ningún riesgo para el planeta Tierra, recientemente se activaron los sistemas de defensa, luego de que este cuerpo fuera incluido por primera vez en la historia, dentro de la lista amenazas espaciales monitoreadas por la ONU.

Esto sucedió, luego de qué científicos que componen la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), detectaran comportamientos muy extraños por parte del cometa, que, además, provocaban que su trayectoria fuera impredecible. Por esto, la categorización otorgada por la ONU, funciona como un simulacro para mejorar la capacidad de respuesta planetaria.

¿El cometa está expulsando material?

Dentro de dichos comportamientos, los científicos evidenciaron que el cometa se encontraba expulsando un material, justamente en los días previos a alcanzar su perihelio, es decir, el punto de su trayectoria más cercano al Sol. Además de esto, la sustancia que se desprende del cuerpo, tiene un comportamiento totalmente opuesto al sol, sin embargo, la cola del 3I/ATLAS, apuntaría directamente hacia él. Lo que ha puesto en consideración, los mecanismos que lo impulsan.

Según han podido establecer los científicos, este chorro gris que se desprende, se trataría de un gas, compuesto por materiales como níquel, hierro, agua a temperaturas extremadamente bajas y una actividad de polvo leve. En las imágenes donde se ha logrado evidenciar esta nube de material, se ha encontrado que se extiende por varios kilómetros y no tiene la cola tradicional de los cometas.

Por los materiales que la componen, los científicos plantean que es una combinación demasiado extraña, puesto una reacción en la que se forme níquel-carbonilo, es un proceso que, hasta ahora, solo se podía lograr de manera controlada en procesos industriales en la tierra.

Formación y desenlace del cometa 3I/ATLAS

Este análisis, además, establecería que la formación de este cuerpo se tuvo que dar en entornos interestelares radicalmente diferentes, con ambientes donde existan presiones y temperaturas muy diferentes a las que se encuentran en el sistema solar.

Por el momento, el mundo de la ciencia, y aquellos interesados en la astronomía, esperan con ansias a que llegue el 29 de octubre, día cuando el cometa llegará a su punto más cercano al sol, por lo que en ese momento, la radiación solar será muy intensa y podría causar cualquier cosa en el cometa, como un gran aumento en su actividad, como también podría fragmentarse.

