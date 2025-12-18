Cometa 3I/Atlas: ¿Por qué la ONU está investigando el interestelar? Sistema de alerta revela razón

El cometa 3I/Atlas estará más cerca a la Tierra en diciembre: ¿Desde cuándo se podrá ver? Crédito: Getty Images/Nasa

El descubrimiento del cometa 3l/Atlas se dio a finales del del mes de junio, cuando se trataba del tercero en la historia de origen interestelar, pues los anteriores a este fueron 1l/’Oumuamuaen 2017 y 2l/Borisoven 2019.

Este interestelar muestra un comportamiento típico de un cometa, con componentes como agua y dióxido de carbono en sus estructura. La variabilidad de su brillo y las fluctuaciones de su coma, que es la envoltura de gas y polvo que se general al acercase al Sol , eleva su temperatura y puede inflar su tamaño, lo que que complica su trabajo.

El cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra

El próximo 19 de diciembre es un día señalado como rojo para las personas aficionadas a las astronomía y para la comunidad científica global , pues es el día en el que se acercará más el cometa 3l/Atlas a la Tierra.

Por qué la ONU investiga el cometa 3I/ATLAS

Incluso, el origen de este interestelar ha motivado una campaña de seguimiento por parte de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) de la ONU

Este operativo coordinado por la NASA, tiene como objetivo optimiza y afinar las metodologías de rastreo de objetos cercanos a la Tierra en el futuro.

Cometa interestelar 3I/Atlas

Cabe aclarar que el cometa 3l/Atlas mantendrá una distancia con la Tierra de 270 millones de kilómetros. De acuerdo con el investigador principal de IAWN, James Bauer, la iniciativa tiene un valor ya que los investigadores buscan fortalecer las capacidades técnicas necesarias para medir con mayor precisión las posiciones de los cometas y asteroides.

Revelan de qué está compuesto el cometa 3I/Atlas

La primera sorpresa llegó cuando telescopios europeos, especialmente el Joan Oró del Observatorio del Montsec, registraron chorros de gas y polvo que emergían de su superficie. Estos penachos revelaron que el interior del cometa no era un simple conglomerado de hielo inerte, sino un cuerpo con procesos internos capaces de activarse al recibir energía solar.

¿Qué dice la NASA del 3I ATLAS?

Los astrónomos lo han caracterizado como un objeto interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital, esto quiere decir que su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol.