C/2025 K1 (ATLAS): ¿Aparece otro cometa que se acerca a la tierra? Ya sobrevivió la radiación solar

En los últimos meses, el cometa 3I/Atlas ha acaparado toda la atención de la ciencia con una historia desconcertante, que ha incluido cambios de dirección, de forma y que hasta llegó a ser incierto si podría tratarse de una nave extraterrestre que se dirigía a la tierra, se ha descartado la posibilidad de que pueda impactar nuestro planeta.

Este cometa, el cual fue descubierto mediante el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), el cual es un observatorio que tiene como objetivo emitir alertas tempranas sobre objetos que podrían representar un riesgo para la tierra, fue el primero en la historia de la astronomía en ser incluido en la lista de amenazas espaciales monitoreadas por la ONU.

Cometa C/2025 K1 (ATLAS)

Pues bien, este mismo sistema ATLAS, habría descubierto una secuela a esta historia, luego de anunciar el cometa C/2025 K1 (ATLAS), que según el portal SkyLive, se encontraría a una distancia de 0.76 unidades astronómicas. Sin embargo, la señal que despertó las alarmas, es que esto nuevo integrante de la familia ATLAS, habría sobrevivido a su perihelio, es decir, el punto de su trayectoria en el cual se encontraría más cerca del Sol, una etapa fundamental para cualquier cometa, pues no todos logran sobrevivir a la radiación en tal punto.

Comportamiento del C/2025 K1

Sin embargo, a diferencia del primer integrante ATLAS que llamó la atención, el C/2025 K1 habría estado cuatro veces más cerca del Sol, por lo que las predicciones aseguraban que no podría sobrevivir. Sin embargo, lo logró y estaría presentando cambios por la radiación, que llamaron la atención de la comunidad científica.

Pues luego de que se perdiera el rastro de este cometa mientras se aproximaba al sol, este cuerpo celeste alargó el tamaño de su cola, y como si no fuera suficiente, presentó un increíble cambio de color que fue detectado a finales del mes pasado. Pues mientras el ‘3I/Atlas’ se acercaba al Sol, el C/2025 K1 habría sido visto nuevamente, pero esta vez, con un color dorado, que no es nada común en este tipo de cuerpos.

¿Qué se puede esperar de los cometas?

Por el momento se sabe, que este cometa que habría sido detectado meses antes al famoso 3I/Atlas, si se trataría de un cuerpo que haría parte del sistema solar, por tanto, no se trataría de un viajero intergaláctico. A pesar de esto, se mantiene la expectativa de que sucederá con este cometa, el cual tendrá su punto más cercano a la tierra el próximo 25 de noviembre.

Lo que suceda con este cometa en dicha fecha, también podrá dar señales del comportamiento que podría tener el 3I/Atlas en su acercamiento a la tierra el 19 de diciembre. Sin embargo, los cientificos han asegurado que, hasta el momento, ninguno de los dos cuerpos significa un gran riesgo para la seguridad del planeta tierra.

