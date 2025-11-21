En VIDEO: Astrónomo descubre que el cometa 3i/Atlas está girando de lado, dejando ver una estructura

El mundo de la astronomía aficionada ha sido sacudido por un sorprendente hallazgo compartido en YouTube. El canal Ray’s Astrophotography ha revelado en un nuevo video el comportamiento inusual del cometa 3i Atlas, un cuerpo celeste que, según sus imágenes, no solo está en movimiento sino que presenta una rotación lateral inesperada.

Tras capturar múltiples imágenes del cometa, el aficionado detrás del canal Ray’s Astrophotography concluyó que el 3i Atlas está girando de una manera que calificó como “furiosa”. Lo más destacado, y que fue señalado por el mismo YouTuber, es que el cometa no gira sobre su propio eje (como suelen hacerlo los planetas), sino que está rotando lateralmente, un tipo de movimiento que el astrónomo consideró poco común en objetos celestes de este tamaño.

Revelando su estructura interna

Según las imágenes compartidas por Ray’s Astrophotography, el cometa 3i Atlas luce visiblemente más grande y brillante que las estrellas a su alrededor. Para captar con mayor detalle la estructura del cometa, el YouTuber explicó que retiró todos los filtros de su cámara, incluido el filtro IR/UV, lo que le permitió apreciar los colores y la estructura de “humo o polvo” que se desprende de la parte trasera del objeto.

El astrónomo aficionado destacó que el movimiento del cometa es notorio, llegando a ser visible un cambio en su posición o forma en tan solo un minuto. Luego de un riguroso procesamiento digital para revelar el detalle, Ray’s Astrophotography compartió las tomas, invitando a la comunidad a hacer su propia interpretación del llamativo “baile” cósmico del 3i Atlas.

La rotación, confirmada por datos del Hubble

En un video de seguimiento, el canal Ray’s Astrophotography ha reforzado sus hallazgos al analizar imágenes crudas (raw) del mismo cometa tomadas por el Telescopio Espacial Hubble (HST) en julio de 2025.

El YouTuber accedió a las imágenes de archivo del Hubble y aplicó técnicas de alineación para centrar el cometa, creando una secuencia de lapso de tiempo. Al comparar estas tomas históricas con sus propias observaciones, Ray’s Astrophotography confirmó que la coma (la nube que rodea al núcleo) del 3i Atlas “está realmente girando”, lo que valida sus primeras observaciones.

“No es que estuviéramos viendo el giro solo en nuestras imágenes. Las imágenes de ellos (Hubble) también están mostrando que la coma del cometa está girando”, afirmó Ray’s Astrophotography.

Además de confirmar el movimiento de rotación, el YouTuber procesó las imágenes del Hubble para remover las estrellas, un proceso que le permitió inferir la posible forma del núcleo del cometa, revelando una estructura interior que, según su análisis, no se aprecia en las fotografías estáticas publicadas por otras instituciones.

El análisis del YouTuber demuestra cómo la perspectiva dinámica de un lapso de tiempo puede revelar un comportamiento que una imagen individual no cuenta.

